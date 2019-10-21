Білий дім завадив Держдепартаменту США зробити заяву, що засуджує обстріл і захоплення Росією українських військових судів у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на письмову версію свідчень екс-працівника Держдепартаменту США Крістофера Андерсона в Конгресі в рамках розслідування про імпічмент президента США Дональда Трампа, передає УНІАН.

"У той час як мої колеги з державного департаменту швидко підготували заяву, що засуджує Росію за ескалацію, високопоставлені чиновники в Білому домі цю заяву заблокували", - йдеться в заяві.

Зазначається, що на тлі мовчання Білого дому тодішній посол США в ООН Ніккі Хейлі засудила поведінку Росії, після чого держсекретар Майк Помпео зробив те саме.

Трамп висловив заклопотаність, але не став звинувачувати Москву.

У листопаді 2018 року Андерсон працював помічником Курта Волкера, спецпредставника Держдепартаменту США з питань України.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя.

Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень. 24-м полоненим українських військовим пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожувало до 6 років позбавлення волі.

25 травня 2019 року постійний трибунал, створений відповідно до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія та зобов’язав РФ відпустити захоплених моряків.

7 вересня українські моряки та політв'язні повернулися в Україну.







