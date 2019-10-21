Білий дім завадив Держдепу засудити захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці - екс-помічник Волкера

08:35 31.10.2019   Крым

Білий дім завадив Держдепартаменту США зробити заяву, що засуджує обстріл і захоплення Росією українських військових судів у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на письмову версію свідчень екс-працівника Держдепартаменту США Крістофера Андерсона в Конгресі в рамках розслідування про імпічмент президента США Дональда Трампа, передає  УНІАН.

"У той час як мої колеги з державного департаменту швидко підготували заяву, що засуджує Росію за ескалацію, високопоставлені чиновники в Білому домі цю заяву заблокували", - йдеться в заяві.

Зазначається, що на тлі мовчання Білого дому тодішній посол США в ООН Ніккі Хейлі засудила поведінку Росії, після чого держсекретар Майк Помпео зробив те саме.

Трамп висловив заклопотаність, але не став звинувачувати Москву.

У листопаді 2018 року Андерсон працював помічником Курта Волкера, спецпредставника Держдепартаменту США з питань України.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя.

Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень. 24-м полоненим українських військовим пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожувало до 6 років позбавлення волі.

25 травня 2019 року постійний трибунал, створений відповідно до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія та зобов’язав РФ відпустити захоплених моряків.

7 вересня українські моряки та політв'язні повернулися в Україну.



 



Ще на цю тему:

12:01 31.10.2019
Чи справді президент Чехії Земан визнав Крим російським?
11:50 31.10.2019
Посольство: Прийняття прокремлівських кримських татар у Земана – цинічна провокація
08:55 31.10.2019
Україна та Росія готують новий обмін полоненими
08:20 31.10.2019
У Зеленського виступають за держпідтримку кримськотатарських культурних центрів
18:01 29.10.2019
"Голос" ініціював створення спецкомісії для повернення окупованих територій
17:51 29.10.2019
Сайдік заявив про підготовку до великого обміну полоненими між Україною і РФ
17:01 29.10.2019
Арешт активіста Приходька в окупованому Криму оскаржать 31 жовтня
15:01 29.10.2019
Стратегические объекты оккупированного Крыма под охраной «росгвардии»
09:30 29.10.2019
Кораблі, літаки, зброя: під посольством РФ влаштували TetrisChallenge з предметами, які окупант використовує в Криму
09:01 29.10.2019
Денісова заявила про намір проконтролювати дотримання окупантами прав активіста Приходька під час слідства
08:30 29.10.2019
В оккупированном Крыму ухудшилось медицинское обслуживание
08:01 29.10.2019
Уряд посилив безпеку в акваторії Азовського моря
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
11:45 30.10.2019
Шойгу прибыл в Баку, где проведет заседание Совета министров обороны стран СНГ
08:15 30.10.2019
В Каспийском море взорвался катер компании SOCAR: есть погибшие / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
11:35 31.10.2019
Сенаторы США призывают принять резолюцию о Геноциде армян следом за Палатой представителей
17:45 30.10.2019
ЮВО: Летчики оперативно-тактической авиации провели воздушные бои в стратосфере над Арменией
09:30 30.10.2019
К приезду Шойгу командующий войсками ЮВО проверил боевую готовность подразделений российской военной базы в Армении
15:41 25.10.2019
Российские специалисты получат доступ в биолаборатории в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
21:10 30.10.2019
Болгарія відмовила у візі військовому аташе РФ після скандалу з дипломатом-шпигуном
19:30 30.10.2019
Россия доставила ракетный комплекс С-400 в Сербию через Болгарию
10:00 30.10.2019
Шпигунський скандал у Болгарії: МЗС РФ пригрозили відповідними заходами
09:15 30.10.2019
Балканский излом. Почему Болгария включила Путину режим "болгарки"
Всі новини країни
Греция Греция
11:45 31.10.2019
Греция получила десять предложение по продаже акций Афинского аэропорта
16:00 28.10.2019
Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Греции
16:41 25.10.2019
На півночі Греції у водопровідній воді виявили уран
14:45 23.10.2019
У Греції катер берегової охорони зіткнувся з човном мігрантів, загинула дитина
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:00 30.10.2019
SkyUp запустил новый рейс в Грузию из аэропорта Харьков
18:45 28.10.2019
Парламент Грузии рассматривает конституционные изменения по выборам
13:00 28.10.2019
ЮВО: В Абхазии расчеты ЗРК отразили налет штурмовой авиации условного противника
10:30 28.10.2019
Американская компания Conti International покидает проект Анаклия
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:40 31.10.2019
Законопроект о замене "молдавского языка" на "румынский язык" подписали всего четыре депутата
17:00 30.10.2019
У Молдові заарештували понад $3 млн олігарха-втікача Плахотнюка
17:41 29.10.2019
Кишинів оголосив молдавського олігарха Плахотнюка в міжнародний розшук
09:45 25.10.2019
Росія відмовилась збільшити експортні квоти для Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
09:50 31.10.2019
У Конгресі США прийняли резолюцію про заборону участі Россії у саміті G7
09:30 31.10.2019
Путін готовий до зустрічей в нормандському форматі
08:30 31.10.2019
Путін запропонував обнулити взаємні претензії Росії і України по газу
19:15 30.10.2019
В России планируют развернуть четыре РЛС нового поколения «Контейнер»
Всі новини країни
Румыния Румыния
12:45 31.10.2019
Румунія вп'яте змушена буде подавати кандидата в Єврокомісію
18:41 29.10.2019
Румунія: кандидата в Єврокомісію запропонував уряд у відставці – президент лютує
11:15 22.10.2019
НАТО проводит масштабные международные учения в Черном море
17:21 21.10.2019
У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
Всі новини країни
Турция Турция
09:40 31.10.2019
На зло Туреччині: курди підпалили нафту в Сирії
12:20 30.10.2019
Американські конгресмени затвердили нові санкції проти Туреччини
11:30 30.10.2019
Глава Минобороны Турции опроверг планы Анкары приобрести российские Су-35
20:41 29.10.2019
На півночі Сирії відбулося масштабне зіткнення з армією Туреччини, є жертви
Всі новини країни
Украина Украина
13:01 31.10.2019
АМПУ уволило руководителей администрации Николаевского порта — СМИ
12:30 31.10.2019
Україна очікує від НАТО підтримки у Чорноморському регіоні - Президент
12:15 31.10.2019
Столтенберг Зеленскому: НАТО никогда не признает аннексию Крыма
12:11 31.10.2019
Україна готова прискорити підготовку до членства в НАТО та отримання ПДЧ – Зеленський
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд