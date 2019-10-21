Україна та Росія готують новий обмін полоненими

08:55 31.10.2019   Крым

Можливості нового обміну полоненими обговорюють Україна та Росія.

Поки точну дату не погодили, заявив заступник глави Міністерства закордонних справ РФ Андрій Руденко, передає Gazeta.ua.

За його словами, готуються до нового обміну полоненими.

"Непублічно, але робота триває. Ми розраховуємо, що вона принесе якісь результати. Зараз у пріоритеті стоять інші питання, перш за все, проведення саміту "нормандської четвірки", - сказав Руденко.

Він зазначив, що контактна група також обговорює обмін полоненими під час збройного конфлікту на Донбасі.

"Те, що сталося у нас з Україною, стосувалося, як ви знаєте, українських громадян на території Росії та російських на території України. Те, що обговорюється у контактній групі та, можливо, отримає розвиток, це обмін між Україною та самопроголошеними "республіками Донбасу". Це два дещо різних процеси, але і з того, і з іншого треку робота триває", - додав Руденко.

Росія може оголосити в розшук звільнених із полону українських моряків. Моряки зараз залишаються в статусі обвинувачуваних у Росії. Їхня справа в стадії ознайомлення з матеріалами стороною захисту.



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