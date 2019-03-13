Українська армія в нинішньому стані не зможе реагувати на всі загрози.

Таку думку заступник міністра оборони України Олександр Поліщук висловив "Радіо Свобода" в інтерв'ю, опублікованому 29 жовтня, передає Гордон.



"Безумовно, армія в тому вигляді, у якому вона існує сьогодні, дозволяє Україні лише ситуативно реагувати на загрози. А з точки зору стратегічного планування маємо рухатися до професійної контрактної армії", – сказав він.



За словами міністра оборони, "світ дрейфує до професійних армій".



"Військова служба має бути професією людини, причому дуже конкурентною на ринку праці, і такою, що користується довірою і повагою в суспільстві. Саме про таку модель говорять і президент, і міністр", – зазначив Поліщук.



У червні 2017 року Верховна Рада підтримала закон, який закріплює намір України вступити в НАТО. У січні 2019 року на той момент міністр оборони України Степан Полторак говорив, що основні стандарти НАТО має бути введено в українській армії до кінця 2020 року, проте повний перехід можливий "тільки тоді, коли в нас буде повний фінансовий ресурс".



Із 1 жовтня в Україні стартував осінній призов на строкову службу, він триватиме до грудня. Під час нього на службу буде скеровано 15 200 осіб. Призиватимуть чоловіків від 20 до 27 років, які придатні до служби за станом здоров'я і не мають права на звільнення або відстрочку. Чоловіки 18–19 років можуть пройти службу в армії на добровільній основі через оформлення контракту.

