На зло Туреччині: курди підпалили нафту в Сирії
|09:40 31.10.2019
|Турция
Загони коаліції Сил демократичної Сирії (СДС), основу якої складають курдські воєнізовані формування, підпалили нафту, щоб утруднити дії турецьких ВПС у цьому регіоні.
Про це повідомляє сирійське державне агентство SANA в середу, 30 жовтня, передає Главком.
Зазначається, що курдські бійці викачали велику кількість нафти з декількох свердловин і підпалили її, щоб створити димову завісу і утруднити польоти військових турецьких літаків у прикордонній зоні.
Акція була проведена СДС неподалік населеного пункту Телль-Тамер на північному сході Сирії.
Також повідомляється, що підрозділи урядової армії Сирії вступили в запеклі зіткнення з турецькими військовими на південному сході району Рас Аль-Айн.
Турецькі окупаційні сили і їхні найманці розпочали великомасштабний наступ на поселення Абу-Расен на схід від Рас Аль-Айна, завдаючи артилерійських ударів по його околицях. Турецький агресор захопив поселення Аль-Махмудія і Ад-Дарбу після завдання по них артилерійських і повітряних ударів, пише агентство, не повідомляючи про втрати сторін.
Напередодні Палата представників Конгресу США проголосувала за накладання низки санкцій проти Туреччини внаслідок військового конфлікту в північній Сирії.
Як відомо, Туреччина розпочала наступ на північному сході Сирії 9 жовтня для боротьби з курдськими загонами.
Згодом Туреччина оголосила про завершення військової операції на півночі Сирії. Своєю чергою, курди запевнили, що вивели своїх бійців з контрольованої Туреччиною зони безпеки.
Як повідомлялося, міністри оборони країн НАТО засудили Туреччину за вторгнення в Сирію.
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