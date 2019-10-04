Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Дмитра Кулеби головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції.

Про це повідомили у Офісі президента, передає Радіо Свобода.

Цим же указом з посади голови комісії звільнили Іванну Климпуш-Цинцадзе.

Також президент наказав затвердити положення про Комісію з питань координації євроатлантичної інтеграції України і склад комісії.

В уряді Олексія Гончарука Кулеба займає посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.