Зеленський призначив Кулебу головою Комісії з питань євроатлантичної інтеграції
|09:01 31.10.2019
|Украина
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Дмитра Кулеби головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції.
Про це повідомили у Офісі президента, передає Радіо Свобода.
Цим же указом з посади голови комісії звільнили Іванну Климпуш-Цинцадзе.
Також президент наказав затвердити положення про Комісію з питань координації євроатлантичної інтеграції України і склад комісії.
В уряді Олексія Гончарука Кулеба займає посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
Ще на цю тему:
18:21 29.10.2019
Зеленський відкрив офіс проектів Євросоюзу в Маріуполі
Зеленський відкрив офіс проектів Євросоюзу в Маріуполі
16:30 17.10.2019
У Німеччині оцінили шанси вступу України до ЄС
У Німеччині оцінили шанси вступу України до ЄС
09:45 17.10.2019
Європарламент відклав початок роботи нової Єврокомісії
Європарламент відклав початок роботи нової Єврокомісії
10:10 09.10.2019
Євросоюз готовий постачати газ на південь України через Трансбалканський газопровід
Євросоюз готовий постачати газ на південь України через Трансбалканський газопровід
18:30 04.10.2019
Пристайко зустрінеться з очільниками МЗС ЄС в Люксембурзі
Пристайко зустрінеться з очільниками МЗС ЄС в Люксембурзі
16:15 04.10.2019
ЄС переказав Україні 12 млн євро на реформу державного управління
ЄС переказав Україні 12 млн євро на реформу державного управління
16:45 30.09.2019
До України приїде генсек Ради Європи — депутат
До України приїде генсек Ради Європи — депутат