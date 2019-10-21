Посольство України у Чеській Республіці висловило рішучий протест у зв’язку із запрошенням на офіційні заходи, які відбувалися 28 жовтня ц.р. на Празькому Граді з нагоди державного свята Чеської Республіки, представників псевдо-кримськотатарської організації “Кирим бірлігі”, підконтрольної російській окупаційній владі в Автономній Республіці Крим.

Передає УНН із посилання на заяву посольства..

У посольстві наголосили, що розглядають подібні дії як чергову провокацію, метою якої є легітимізація незаконних дій Росії, спрямованих на спробу анексії суверенної території України, а також намагання зашкодити розвитку українсько-чеських відносин.

"Загравання з окупантами виглядають особливо цинічними в той час, коли в окупованому Криму продовжує залишатися забороненим справжній представницький орган кримських татар – Меджліс кримськотатарського народу, а сотні кримських татарів піддаються з боку окупаційної влади переслідуванням, репресіям, арештам, катуванням та фізичному знищенню", - йдеться у заяві.

У посольстві висловили надію, що офіційні особи та органи Чеської Республіки, уряд якої разом з усім цивілізованим світом засудив окупацію Росією Автономної Республіки Крим, утримуватимуться в майбутньому від будь-яких контактів з представниками окупаційної влади та її маріонетковими організаціями.

Раніше Україна закликала Чехію звернути увагу на налагодження "турпоїздок" в окупований Крим.