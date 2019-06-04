В анексованому Криму українською навчаються 250 дітей, кримськотатарською - 6000
|08:40 31.10.2019
|Крым
В анексованому Криму постійно скорочується кількість дітей, які навчаються українською та кримськотатарською мовою. Наразі українською навчаються 250 дітей, а кримськотатарською - шість тисяч.
Про це заявив постійний представник Президента України в Криму Антон Кориневич під час Форуму єдності в Маріуполі 30 жовтня, повідомляє hromadske.
«У Криму залишилась лише одна українська школа у Феодосії. І зараз українською навчаються лише близько 250 дітей. В інших школах українська майже завжди вивчається факультативно, історія України не вивчається з 2015-го», - повідомив представник Президента у Криму.
За словами Кориневича, кримськотатарською мовою на півострові навчаються шість тисяч дітей, але їхня кількість постійно зменшується.
«У майбутньому ми будемо мати покоління, яке майже нічого не знає про Україну», - вважає Кориневич.
Раніше повідомлялося, що школярі Севастополя в анексованому Криму з нового навчального року почали вивчати українську мову. Дисципліна не є обов'язковою - її вивчають за вибором.
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