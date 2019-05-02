Росії та Україні необхідно обнулити взаємні претензії щодо газової суперечки, при цьому "Газпром" готовий постачати газ українській стороні за значно нижчою ціною, ніж вона платить зараз за "хибним" реверсов.

Про це на пресконференції за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном заявив президент РФ Володимир Путін, передає УНН із посиланням на ТАСС.

"Питання виключно в сфері суперечок арбітражного характеру, на наш погляд, абсолютно абсурдних, коли, наприклад, 7 млрд дол. намагаються пред'явити через українські суди "Газпрому" до виплати за те, що він займає монопольне місце на транзитному ринку. Хоча "Газпром" нічого не транзитує, транзитують українські компанії. Це просто абсурд! Те ж саме і в Стокгольмі", - зазначив російський лідер.

На його думку, "треба від цього абсурду позбутися, обнулити всі вимоги по обидва боки".

"Ми готові до конструктивної роботи і з прокачування газу через Україну, і щодо поставок газу в Україну, причому зі значним зниженням ціни на відміну від тієї, яку споживачі газу російського отримують в Україні сьогодні", - сказав він, коментуючи недавні тристоронні газові консультації.

Президент РФ підкреслив, що Україна отримує російський газ і в даний час, нехай і за "хибним" реверсом. "Те, що газ цей російський, сумнівів немає. Ніякого реверсу там насправді немає. Це не реверс, це - хибний реверс. Але бог з ним, з цим хибним реверсом, головне, що вигода для України очевидна. І для кінцевого споживача, і для компобуту, і для громадян, і для економіки в цілому", - підкреслив він.

Крім того, Путін зазначив, що тристоронні газові переговори, за оцінкою РФ, пройшли конструктивно.

"Ми знаємо оцінки деяких чиновників Євросоюзу, Єврокомісії, як пройшли ці переговори. Наші оцінки розходяться, ми вважаємо, що вони були конструктивними. Причому з усіх боків, включаючи наших українських партнерів", - додав президент Росії.

Раніше у Кремлі назвали умови для досягнення домовленостей з Україною щодо газу.