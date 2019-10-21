Орбан назвав умову прийняття Угорщиною заяви НАТО щодо України
|08:10 31.10.2019
|Украина
Заява НАТО щодо України не буде схвалена угорською стороною без урахування пропозицій щодо угорських меншин, які проживають на Закарпатті.
Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на пресконференції за підсумками переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним, передає УНН.
"Угорська сторона рекомендує наступне: раз ми приймаємо такий документ, схвалюємо такий документ, то, принаймні, хотілося б в цьому документі отримати гарантію з української сторони перед угорським комітетом. Хотілося б, щоб вони прийняли ці рекомендації, хотілося б ще, щоб вони і включили ці рекомендації в документ. Якщо цих критеріїв в документі немає, то ми не можемо прийняти такий документ, де порушуються права людини", - сказав Орбан.
"Що нам робити в тій ситуації, коли угорські меншини в Закарпатському регіоні страждають від дискримінації і живуть під загрозою?" - додав прем'єр.
Нагадаємо, Угорщина заблокувала звернення НАТО щодо України.
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