Заява НАТО щодо України не буде схвалена угорською стороною без урахування пропозицій щодо угорських меншин, які проживають на Закарпатті.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на пресконференції за підсумками переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним, передає УНН.

"Угорська сторона рекомендує наступне: раз ми приймаємо такий документ, схвалюємо такий документ, то, принаймні, хотілося б в цьому документі отримати гарантію з української сторони перед угорським комітетом. Хотілося б, щоб вони прийняли ці рекомендації, хотілося б ще, щоб вони і включили ці рекомендації в документ. Якщо цих критеріїв в документі немає, то ми не можемо прийняти такий документ, де порушуються права людини", - сказав Орбан.

"Що нам робити в тій ситуації, коли угорські меншини в Закарпатському регіоні страждають від дискримінації і живуть під загрозою?" - додав прем'єр.

Нагадаємо, Угорщина заблокувала звернення НАТО щодо України.