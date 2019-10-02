У Держдепі США підтримують Україну в протистоянні Nord Stream 2

08:01 31.10.2019   Украина

Перший заступник державного секретаря США Джон Салліван, який готується стати послом Сполучених Штатів в Росії, заявив, що Вашингтон продовжить протистояння проєкту "Північний потік 2" з метою зменшення залежності України від енергопостачання з РФ.

Про це він сказав під час слухань у Комітеті в міжнародних справах Сенату США в середу, який розглядає його призначення послом до Росії, передає  Укрінформ.

"Основним пріоритетом для нас завжди було протистояння (будівництву – ред.) "Північного потоку-2", - наголосив посадовець.

Салліван підкреслив, що одна з головних цілей розбудови Росією другого газогону через Балтійське море передбачає "створення величезного важеля" для посилення залежності України від енергопостачання з Росії.

При цьому Салліван зауважив, що серед питань, у яких США можуть допомогти українцям, є "посилення енергоефективності шляхом задіяння інших джерел енергії, як наприклад LNG-газ, або припинення (будівництва – ред.) "Північного потоку 2", щоби (російський – ред.) газ продовжував переправлятися через Україну".

Як повідомлялося раніше, напередодні в Конгресі США з'явився законопроєкт щодо зміцнення енергетичної безпеки країн Європи, який передбачає запровадження нових санкцій проти компаній, які беруть участь у будівництві "Північний потік 2".



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