У Держдепі США підтримують Україну в протистоянні Nord Stream 2
|08:01 31.10.2019
|Украина
Перший заступник державного секретаря США Джон Салліван, який готується стати послом Сполучених Штатів в Росії, заявив, що Вашингтон продовжить протистояння проєкту "Північний потік 2" з метою зменшення залежності України від енергопостачання з РФ.
Про це він сказав під час слухань у Комітеті в міжнародних справах Сенату США в середу, який розглядає його призначення послом до Росії, передає Укрінформ.
"Основним пріоритетом для нас завжди було протистояння (будівництву – ред.) "Північного потоку-2", - наголосив посадовець.
Салліван підкреслив, що одна з головних цілей розбудови Росією другого газогону через Балтійське море передбачає "створення величезного важеля" для посилення залежності України від енергопостачання з Росії.
При цьому Салліван зауважив, що серед питань, у яких США можуть допомогти українцям, є "посилення енергоефективності шляхом задіяння інших джерел енергії, як наприклад LNG-газ, або припинення (будівництва – ред.) "Північного потоку 2", щоби (російський – ред.) газ продовжував переправлятися через Україну".
Як повідомлялося раніше, напередодні в Конгресі США з'явився законопроєкт щодо зміцнення енергетичної безпеки країн Європи, який передбачає запровадження нових санкцій проти компаній, які беруть участь у будівництві "Північний потік 2".
Ще на цю тему:
Україна вперше купить у США Javelin, - Чалий
Конгрес запросив у Білого дому і Пентагону документи про військову допомогу Україні
Для України є можливою закупівля в США літаків F-15
США офіційно підтвердили продаж Україні 150 ракет Javelin
Помічниця держсекретаря США прибула у Київ
Колишні посадовці США виступили на захист репутації Курта Волкера
Пов'язаний із розмовою Трампа та Зеленського скандал не завадить США продовжити допомагати Україні - Помпео
Конгресс США проведет срочную встречу касательно Украины
Помічник Держсекретаря США їде в Україну
Присутність США в "нормандському форматі" змістила б баланс сил у бік України, - експосол США