Болгарія заявила в середу, що відмовила у візі новому військовому аташе російського посольства в Софії, через день після висилки іншого російського дипломата, звинуваченого у шпигунстві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міністерство закордонних справ Болгарії заявило, що прийняло рішення про відмову у видачі візи для нового аташе, який все ще знаходиться в Росії, через "негативну думку" одного з органів, що беруть участь в узгодженні довгострокових віз для дипломатів.

Міністерство не надало додаткових подробиць про причини відмови, але уточнило, що рішення не означає оголошення російського чиновника персоною нон грата.

Москву поінформували про ухвалене рішення.

Інший російський дипломат, якому дали 24 години, щоб покинути країну, поїхав з Болгарії зі своєю сім'єю у вівторок. Болгарія заявила, що робить незвичайний крок по його висилці після того, як Москва не виконала прохання про його відкликання.

Болгарські прокурори раніше заявили, що висланий дипломат з вересня минулого року проводив конспіративні зустрічі з болгарами, у тому числі з високопоставленим чиновником, який має допуск до секретної інформації від Європейського Союзу і НАТО.

Софія не приєдналася до НАТО і ЄС у висилці російських дипломатів через атаку з застосуванням нервово-паралітичного агента в Англії в минулому році.