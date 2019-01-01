Міністр інфраструктури: Аеропорт у Маріуполі не функціонує, бо ми не хочемо повторення MH17

21:00 30.10.2019   Мариуполь

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що у Маріуполі є аеропорт, але він не функціонує, щоб уникнути повторення такої авіакатастрофи, як збиття малайзійського Boeing рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році.

Про це міністр сказав у коментарі hromadske під час Форуму Єдності в Маріуполі 30 жовтня.

«У Маріуполі є аеропорт, але він не функціонує. Ми не хочемо повторення МН17. Не хочемо терористичних атак. Брати на себе таку відповідальність, навіть якщо 1000 рейсів будуть бездоганні, а один ризикований — це є небезпека для громадян», — сказав міністр.

За його словами, відновлення функціонування аеропорту обговорювали з Генштабом і Міноборони, бо важливо «врахувати всі ризики» поновлення роботи.

З 2012 року аеропорт у Маріуполі був в оренді в ПАТ «Азовзагальмаш», регулярні рейси до літовища не виконувалися. З початком бойових дій на Донбасі, 19 червня 2014 року, його перетворили на базу для Збройних сил України. У 2017 році аеропорт у Маріуполі повернули в комунальну власність міста.

У березні 2019 року колишній президент Петро Порошенко доручив керівництву Міністерства оборони, Генерального штабу, тодішньому міністру інфраструктури Володимири Омеляну та голові Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександру Куцю відновити роботу аеропорту в Маріуполі.



Ще на цю тему:

19:00 04.09.2019
Выделенную под мариупольский аэропорт землю вернули в коммунальную собственность
16:26 30.08.2018
Wizz Аir ведет переговоры с аэропортом "Херсон" о запуске рейсов
11:35 22.08.2018
Самолеты стали чаще сталкиваться с зайцами в украинских аэропортах
12:28 29.05.2018
Аэропорт Николаев получил сертификат для обслуживания грузовых самолетов
23:01 23.03.2018
Аэропорты "Борисполь" и "Львов" подписали договоры с Ryanai
11:11 07.03.2018
Аэропорт Николаева расторг договор на 100 млн гривен с подозреваемой в фиктивности фирмой
15:56 06.02.2018
Николаевский аэропорт получил акты, нужные для приема самолетов в сложных погодных условиях
12:44 02.02.2018
Аэропорты вроде Херсона и Запорожья могут передать в концессию
00:32 30.01.2018
Над закрытым Николаевским аэропортом почти неделю кружил самолет Super King Air 350
11:25 26.01.2018
Запуск аэропорта Николаев вновь отложили на несколько месяцев
08:21 25.01.2018
Аэропорт Херсон на 70% увеличил пассажиропоток в 2017 году
10:53 29.11.2017
Аэропорту Николаев дали согласие на обслуживание полетов
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
11:45 30.10.2019
Шойгу прибыл в Баку, где проведет заседание Совета министров обороны стран СНГ
08:15 30.10.2019
В Каспийском море взорвался катер компании SOCAR: есть погибшие / Фото
16:41 29.10.2019
В Баку состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Беларуси
Всі новини країни
Армения Армения
17:45 30.10.2019
ЮВО: Летчики оперативно-тактической авиации провели воздушные бои в стратосфере над Арменией
09:30 30.10.2019
К приезду Шойгу командующий войсками ЮВО проверил боевую готовность подразделений российской военной базы в Армении
15:41 25.10.2019
Российские специалисты получат доступ в биолаборатории в Армении
16:45 24.10.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошел единый день артиллерийского огня
Всі новини країни
Болгария Болгария
21:10 30.10.2019
Болгарія відмовила у візі військовому аташе РФ після скандалу з дипломатом-шпигуном
19:30 30.10.2019
Россия доставила ракетный комплекс С-400 в Сербию через Болгарию
10:00 30.10.2019
Шпигунський скандал у Болгарії: МЗС РФ пригрозили відповідними заходами
09:15 30.10.2019
Балканский излом. Почему Болгария включила Путину режим "болгарки"
Всі новини країни
Греция Греция
16:00 28.10.2019
Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Греции
16:41 25.10.2019
На півночі Греції у водопровідній воді виявили уран
14:45 23.10.2019
У Греції катер берегової охорони зіткнувся з човном мігрантів, загинула дитина
09:00 22.10.2019
Экипаж патрульного корабля ЧФ принял участие в торжественных мероприятиях в греческом порту
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:00 30.10.2019
SkyUp запустил новый рейс в Грузию из аэропорта Харьков
18:45 28.10.2019
Парламент Грузии рассматривает конституционные изменения по выборам
13:00 28.10.2019
ЮВО: В Абхазии расчеты ЗРК отразили налет штурмовой авиации условного противника
10:30 28.10.2019
Американская компания Conti International покидает проект Анаклия
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:00 30.10.2019
У Молдові заарештували понад $3 млн олігарха-втікача Плахотнюка
17:41 29.10.2019
Кишинів оголосив молдавського олігарха Плахотнюка в міжнародний розшук
09:45 25.10.2019
Росія відмовилась збільшити експортні квоти для Молдови
15:45 22.10.2019
Парламент Молдовы выступает за процесс многостороннего сотрудничества в Черноморском регионе
Всі новини країни
Россия Россия
19:15 30.10.2019
В России планируют развернуть четыре РЛС нового поколения «Контейнер»
19:00 30.10.2019
Россия проведет испытания новейшей межконтинентальной ракеты
18:00 30.10.2019
ЮВО: Расчеты комплексов С-400 учились отражать атаки стратегических бомбардировщиков противника
17:15 30.10.2019
Данія видала дозвіл на будівництво Nord Stream-2
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:41 29.10.2019
Румунія: кандидата в Єврокомісію запропонував уряд у відставці – президент лютує
11:15 22.10.2019
НАТО проводит масштабные международные учения в Черном море
17:21 21.10.2019
У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
Всі новини країни
Турция Турция
12:20 30.10.2019
Американські конгресмени затвердили нові санкції проти Туреччини
11:30 30.10.2019
Глава Минобороны Турции опроверг планы Анкары приобрести российские Су-35
20:41 29.10.2019
На півночі Сирії відбулося масштабне зіткнення з армією Туреччини, є жертви
19:41 29.10.2019
У Туреччині затримали 43 підозрюваних у причетності до ІДІЛ
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 30.10.2019
Міністр інфраструктури: Аеропорт у Маріуполі не функціонує, бо ми не хочемо повторення MH17
20:45 30.10.2019
В порту Бердянск в 2020 году примут 130 комплектов ветроэнергетических установок
20:30 30.10.2019
В порт Одессы впервые с 2017 года зашел иностранный круизный лайнер / Фото
20:00 30.10.2019
ФСБ затримала на адмінкордоні з Кримом двох севастопольців
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд