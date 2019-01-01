Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що у Маріуполі є аеропорт, але він не функціонує, щоб уникнути повторення такої авіакатастрофи, як збиття малайзійського Boeing рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році.

Про це міністр сказав у коментарі hromadske під час Форуму Єдності в Маріуполі 30 жовтня.

«У Маріуполі є аеропорт, але він не функціонує. Ми не хочемо повторення МН17. Не хочемо терористичних атак. Брати на себе таку відповідальність, навіть якщо 1000 рейсів будуть бездоганні, а один ризикований — це є небезпека для громадян», — сказав міністр.

За його словами, відновлення функціонування аеропорту обговорювали з Генштабом і Міноборони, бо важливо «врахувати всі ризики» поновлення роботи.

З 2012 року аеропорт у Маріуполі був в оренді в ПАТ «Азовзагальмаш», регулярні рейси до літовища не виконувалися. З початком бойових дій на Донбасі, 19 червня 2014 року, його перетворили на базу для Збройних сил України. У 2017 році аеропорт у Маріуполі повернули в комунальну власність міста.

У березні 2019 року колишній президент Петро Порошенко доручив керівництву Міністерства оборони, Генерального штабу, тодішньому міністру інфраструктури Володимири Омеляну та голові Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександру Куцю відновити роботу аеропорту в Маріуполі.