Міністр інфраструктури: Аеропорт у Маріуполі не функціонує, бо ми не хочемо повторення MH17
|21:00 30.10.2019
|Мариуполь
Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що у Маріуполі є аеропорт, але він не функціонує, щоб уникнути повторення такої авіакатастрофи, як збиття малайзійського Boeing рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році.
Про це міністр сказав у коментарі hromadske під час Форуму Єдності в Маріуполі 30 жовтня.
«У Маріуполі є аеропорт, але він не функціонує. Ми не хочемо повторення МН17. Не хочемо терористичних атак. Брати на себе таку відповідальність, навіть якщо 1000 рейсів будуть бездоганні, а один ризикований — це є небезпека для громадян», — сказав міністр.
За його словами, відновлення функціонування аеропорту обговорювали з Генштабом і Міноборони, бо важливо «врахувати всі ризики» поновлення роботи.
З 2012 року аеропорт у Маріуполі був в оренді в ПАТ «Азовзагальмаш», регулярні рейси до літовища не виконувалися. З початком бойових дій на Донбасі, 19 червня 2014 року, його перетворили на базу для Збройних сил України. У 2017 році аеропорт у Маріуполі повернули в комунальну власність міста.
У березні 2019 року колишній президент Петро Порошенко доручив керівництву Міністерства оборони, Генерального штабу, тодішньому міністру інфраструктури Володимири Омеляну та голові Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександру Куцю відновити роботу аеропорту в Маріуполі.
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