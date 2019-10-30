В порту Бердянск в 2020 году примут 130 комплектов ветроэнергетических установок
|20:45 30.10.2019
|Украина
Грузы для строительства второй и третьей очереди Запорожской ВЭС будет принимать морской торговый порт Бердянск: всего в рамках проекта в 2020 году в порту планируют принять 130 комплектов ветроэнергетических установок.
Как сообщает ЦТС, об этом проинформировали в госстивидоре ГП "БМТП".
"Было принято решение о продолжении работ через Бердянский морской порт", - говорится в официальном письме директора ООО "Холлеман Украина" Михаила Плесовских в адрес руководителя ГП "БМТП" Александра Трощенкова.
Планируется, что ГП "БМТП" примет 40 комплектов ветроэнергетических установок в рамках строительства второй очереди Запорожской ВЭС, и еще 90 комплектов госстивидор примет в рамках строительства третьей очереди ВЭС.
Начало реализации проектов назначено на март 2020 года. Реализацией проектов занимается компания "General Eleсtriс" совместно с "Холлеман Украина".
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