Утром 30 октября к 15 причалу порта Одесса пришвартовался пассажирский лайнер Amera (флаг Багамских островов), который осуществляет большой круиз по Средиземному и Черному морям.

Как сообщает ЦТС, об этом проинформировали в Администрации морских портов Украины.

"Теплоход прибыл из Констанцы. На борту - 750 туристов главным образом из Германии, а также других стран Евросоюза и США. У причала иностранных гостей ждали 11 комфортабельных автобусов, которые обеспечивают большую экскурсионную программу по городу", - отметили в АМПУ.

Amera осуществляет большой круиз по Средиземному и Черному морям, который включает Ниццу, Сиракузы, Пирей, Несебр, Констанцу, Одессу, Стамбул, Чесма, Санторини, Дуррес, Сплит и завершится в Триесте.

В 18:00 лайнер отправится из Одессы курсом на Стамбул.

До 2019 года лайнер носил имя Prinsendam, еще раньше - Royal Viking Sun и Seabourn Sun.

"Под всеми этими названиями пассажирский лайнер заходил в Одессу. Наибольшую известность судно получило под первым названием - Royal Viking Sun: 7 раз теплоход признавался "Лучшим круизным судном" по классификации Berlitz Guide", - отметили в порту.

Девятипалубный лайнер был построен в Финляндии в 1988 году. Длина судна составляет 205 м, ширина - 32,3 м, дедвейт 6150 т. Всего на нем могут разместиться 835 пассажиров и 440 членов экипажа.

Предыдущий визит иностранного лайнера в порт Одесса состоялся в июне 2017 года - это было небольшое экспедиционное судно Island Sky.

Фото: АМПУ.