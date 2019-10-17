Кулеба пояснив, чим важлива присутність НАТО у Чорному морі
|20:15 30.10.2019
Через російську агресію Україна відроджує та розвиває наш військово-морський потенціал.
На цьому наголосив віцепрем’єрміністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба під час спільного брифінгу з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Одесі, пише Укрінформ.
“Минуло понад п’ять років з моменту, коли Військово-морські сили України були змушені залишити Крим внаслідок його незаконної окупації Росією. Оскільки збройна агресія Росії триває і посилюється, ми відроджуємо та розвиваємо наш військово-морський потенціал. Вчора я відвідав патрульні катери типу Island «Слов‘янськ» та «Старобільск», які незабаром стануть на бойове чергування. Але головне моє враження - це не самі катери, а рішуча готовність українських моряків захищати Україну”, - сказав Кулеба.
Він підкреслив, що на шляху зміцнення ВМС Україні допомагає НАТО та держави-члени Альянсу.
“Ми цінуємо послідовну політичну підтримку Альянсу і вдячні його державам-членам за практичну допомогу. Безпекові виклики у Чорному морі — не проблема виключно України чи Чорного моря. Це загроза всьому регіону. Коли кораблі Альянсу заходять у Чорне море, це демонструє силу міжнародної співдружності, яка здатна гарантувати безпеку всього регіону. Надзвичайно важливо сьогодні бачити у порту Одеси разом з українськими суднами ВМС протимінну группу країн-членів Альянсу, мінні тральщики Болгарії, Італії, Румунії, Іспанії”, - сказав Кулеба.
Як повідомлялось, сьогодні, 30 жовтня, в Одесі з офіційним візитом перебуває генеральний секретар НАТО Єнс Столтеберг. Він відвідав морський порт, куди 29 жовтня зайшли чотири мінних тральщика НАТО.
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