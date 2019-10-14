В России планируется развернуть четыре загоризонтные РЛС нового поколения «Контейнер», способные обнаруживать гиперзвуковые ракеты.

Об этом в эксклюзивном интервью «РИА Новости» сообщил генеральный директор «НПК «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (входит в РТИ) Кирилл Макаров (НИИДАР является разработчиком РЛС «Контейнер»), пшет Центр анализа мировой торговли оружием.

«Новая РЛС «Контейнер» предназначена для обнаружения всех типов аэродинамических целей. К ним относятся самолеты боевой, стратегической авиации, крылатые ракеты, гиперзвуковые летательные аппараты и так далее. Станция использует явление отражения радиоволн декаметрового диапазона от ионосферы», – сказал К.Макаров.

Отвечая на вопрос, сколько всего планируется таких станций, он сообщил, что четыре. «Первая на западе, вторая на востоке. Кроме того, планируется создание станций для северо-западного и южного направлений», – пояснил гендиректор НИИДАР.

Он также отметил, что у этой РЛС есть так называемая мертвая зона. «Она составляет 900 км, поэтому было принято решение о расположении станций в глубине страны, это позволяет РЛС находиться в безопасности и контролировать воздушное пространство сопредельных государств», – цитирует «РИА Новости» К.Макарова.

Как сообщали ранее в Минобороны РФ, радиолокационная станция загоризонтного обнаружения нового поколения типа «Контейнер» способна распознавать гиперзвуковые ракеты на расстоянии около 3 тыс. км и сопровождать одновременно 5 тыс. воздушных объектов. Первая станция в декабре прошлого года в рамках госиспытаний заступила на опытно-боевое дежурство в Мордовии.

По информации военного ведомства, станция «обеспечит разведку воздушных объектов, в том числе и гиперзвуковых, над территорией западноевропейских государств и в юго-западном регионе». По информации военного ведомства, РЛС усилит систему предупреждения и разведки о воздушно-космическом нападении, передает издание.