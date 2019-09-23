На адміністративному кордоні з окупованим Кримом ФСБ затримала двох жителів Севастополя, які нібито перевозили препарати з групи опіатів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Крим.Реаліі.

"Співробітники ФСБ Росії повідомили про затримання двох севастопольців на адмінкордоні між Херсонщиною та материковою Україною", - йдеться в повідомленні.

Затримання проводилися в пунктах пропуску "Армянськ" і "Джанкой".

ФСБ стверджує, що причина затримання севастопольців - ввезення до Криму медичного препарату з групи опіатів "субутекс". За даними російських силовиків, за місцем проживання одного із затриманих було проведено обшук.

В цілому, стверджують силовики, вони вилучили близько 500 доз наркотичного засобу "бупренорфін".

Стосовно обох затриманих, імена яких невідомі, порушено кримінальні справи за "контрабанду наркотичних засобів".