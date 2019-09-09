Данія видала дозвіл на будівництво Nord Stream-2

17:15 30.10.2019   Россия

Енергетичне агентство Данії (ЕАД) видало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на будівництво частини газопроводу "Північного потоку-2" на території власних територіальних вод у Балтійському морі.

Про це йдеться у пресрелізі відомства, пише Укрінформ.

“Данське енергетичне агентство видало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на будівництво частини газопроводу Nord Stream 2 на континентальному шельфі Данії на південний схід від Борнхольма в Балтійському морі”, - повідомили в агентстві.

В ЕАД також додали, що дозвіл був виданий відповідно до Закону про континентальний шельф та на основі зобов'язань Данії щодо Конвенції ООН з морського права.

Як повідомлялось, Данія залишалася останньою країною, яка не видавала дозвіл на будівництво російського газопроводу.

Проєкт Nord Stream 2 передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додаток до вже діючого Nord Stream. Передбачається, що потужність другої гілки Nord Stream 2 становитиме 55 млрд кубометрів газу щороку, довжина - більш як 1,2 тис. км.

Газопровід будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Під час запуску проєкту планувалося завершити його до кінця 2019 року.

Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками Nord Stream 2 є США, Польща і країни Балтії, які застерігають, що ЄС у такому випадку підсяде на російську газову голку. Президент США Дональд Трамп погрожував заблокувати проєкт санкціями.



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