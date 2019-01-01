Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
|19:45 30.10.2019
|Азербайджан
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева ответила на вопросы журналистов по поводу поездки в США "представителя" марионеточного оккупационного режима, созданного в Нагорном Карабахе.
По ее словам, в связи с прибытием "представителя" созданного в Нагорном Карабахе марионеточного оккупационного режима Масиса Маиляна на территорию США посол нашей страны в США довел до сведения Госдепа решительный протест азербайджанской стороны, пишет oxu.az.
"Нашим посольством были направлены соответствующие письма спикеру, а также руководящему составу и председателям ряда комитетов Палаты представителей Конгресса США. В то же время протест был доведен до американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ.
Представителям США было выражено удивление по поводу игнорирования США этого вопроса и их подхода, не соответствующего общей политике страны, так как "представитель" оккупационного режима предоставил неверные сведения в обращении о выдаче визы.
Американская сторона заявила, что визит Масиса Маиляна носил частный характер, администрация его не поддерживает и ни один представитель администрации его не примет. Было подчеркнуто, что позиция США, не признающих сепаратистский режим, остается неизменной.
Отметим, что в связи с данным вопросом посольством нашей страны в США Госдепу будет направлена нота протеста. В то же время МИД выразит протест посольству США в Баку", - сказала Лейла Абдуллаева.
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