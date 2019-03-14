Как выяснили болгарские СМИ, российский военно-транспортный самолёт АН-124 дважды пролетал над территорией Болгарии 22 и 23 октября 2019 года.

Очевидно, что именно этим транспортником были доставлен зенитный ракетный комплекс С-400 в Сербию на учения «Славянский щит 2019», пишут Новости Болгарии.

Атлантический совет в Болгарии уже выступил с заявлением, что если Россия решит оставить комплекс С-400 в Сербии близ Ниш, то перекроет всё болгарское воздушное пространство. Они считают такое возможным, поскольку премьер-министр Сербии Ана Барбич подписала в Москве договор о присоединении Сербии к Евразийскому экономическому пространству, что вызвало недовольство Евросоюза и попытки повлиять на ситуацию. Последнее уже вызвало недовольство Москвы.