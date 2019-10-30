В России испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» начнутся уже в начале 2020 года.

Как пишет ghall.com об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Минобороны РФ источник и менеджера предприятия оборонной промышленности.

По их словам, на первом этапе ракета будет запускаться с космодрома «Плесецка» на полигон Кура в Камчатском крае.

В случае успешных испытаний на втором этапе ракетный комплекс будет испробован в позиционном районе в Красноярском крае, где дислоцирована 62-я ракетная дивизия РВСН. Там испытаний не было с 1987 года.

Предполагается, что в итоге РС-28 будет поставлена на вооружение в 2021 году.