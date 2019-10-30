Россия проведет испытания новейшей межконтинентальной ракеты
|19:00 30.10.2019
|Россия
В России испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» начнутся уже в начале 2020 года.
Как пишет ghall.com об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Минобороны РФ источник и менеджера предприятия оборонной промышленности.
По их словам, на первом этапе ракета будет запускаться с космодрома «Плесецка» на полигон Кура в Камчатском крае.
В случае успешных испытаний на втором этапе ракетный комплекс будет испробован в позиционном районе в Красноярском крае, где дислоцирована 62-я ракетная дивизия РВСН. Там испытаний не было с 1987 года.
Предполагается, что в итоге РС-28 будет поставлена на вооружение в 2021 году.
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