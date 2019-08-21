Федеральное государственное унитарное предприятие «13 судоремонтный завод Черноморского флота» минобороны России готовится войти в состав Южного центра судостроения и судоремонта.

Это предполагает смену собственника предприятия и его акционирование, пишет Новый Севастополь.

«Главный тренд перемен – создание Южного центра судостроения и судоремонта, или как его иногда называют, Судостроительно-судоремонтного кластера Азово-Черноморского региона. В его состав предполагается включить несколько предприятий, в том числе и наш завод», – цитирует пресс-служба предприятия директора ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Александра Юрьева.

Он отметил, что в связи с этим готовится указ президента о передаче завода в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация».

«Вступление в силу указа ожидается в феврале 2020 года», – заявил Юрьев.

Директор предприятия в связи с этим рассчитывает на развитие производственных фондов, техническое перевооружение, внедрение новых технологий, привлечение инвестиций и расширение сферы деятельности, в том числе работу на рынке гражданского судоремонта.

При этом он добавил, что план работы завода утвержден до 2022 года.

За три квартала этого года объем освоенных предприятием средств составил около 800 млн рублей, что почти соответствует плановым объемам показателей основного производства. В третьей декаде октября работы ведутся на 43 надводных кораблях и судах, а также на подлодке «Алроса». В 2019 году было произведено сокращение не задействованных в производственном процессе должностей в количестве 60 единиц при общем количестве 1 700 работников.