Сегодня, 30 октября,на участке трассы «Таврида» в районе поселка Зуя (Белогорский район, временно оккупированная территория АР Крым) произошло ДТП при участии бензовоза оккупационных войск.

Грузовик преодолевая закругление новой дороги не справился с управлением и съехал с проезжей части в кювет. Бензовоз военных, ехавший следом, «нырнул» за грузовиком и врезался в машину, передает flot2017.

Фотографии аварии опубликовали в крымских пабликах очевидцы происшествия.