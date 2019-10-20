Бензовоз оккупантов протаранил грузовик на трассе «Таврида» / Фото
|18:45 30.10.2019
|Крым
Сегодня, 30 октября,на участке трассы «Таврида» в районе поселка Зуя (Белогорский район, временно оккупированная территория АР Крым) произошло ДТП при участии бензовоза оккупационных войск.
Грузовик преодолевая закругление новой дороги не справился с управлением и съехал с проезжей части в кювет. Бензовоз военных, ехавший следом, «нырнул» за грузовиком и врезался в машину, передает flot2017.
Фотографии аварии опубликовали в крымских пабликах очевидцы происшествия.
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