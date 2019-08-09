В Севастополе выявили два десятка нелегальных финансовых организаций

18:30 30.10.2019   Севастополь

Специалисты Центробанка РФ с начала 2019 года выявили в оккупированном Севастополе 19 нелегальных финансовых организаций, большинство из которых незаконно оказывали услуги кредитования. 

Об этом сообщила пресс-служба отделения по Севастополю Южного главного управления Банка России, пишет Крыминформ.

«За девять месяцев 2019 года Центральным банком Российской Федерации в городе федерального значения Севастополе было выявлено 19 организаций, нелегально действовавших на финансовом рынке региона. В основном это нелегальные кредиторы — 15 организаций или около 80% от общего числа», - говорится в сообщении.

Среди нелегалов организация, работающая на страховом рынке и предлагающая за деньги содействие гражданам в оформлении полисов ОСАГО в электронном виде, что запрещено законом. Еще одна выявленная специалистами банка организация имела признаки финансовой пирамиды. «Подобные структуры ведут агрессивную рекламу в местных печатных СМИ, листовках, и гарантируют высокую доходность, в первую очередь, рассчитывая привлечь средства населения. Кроме того, в оккупированном Севастополе за девять месяцев 2019 года дважды зафиксированы факты нарушения закона о рекламе в части оказания финансовых услуг», - добавили в банке.

Всего на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов специалисты Банка России с начала года выявили 314 организаций, которые вели нелегальную деятельность на финансовом рынке.



Ще на цю тему:

15:00 24.10.2019
Севастопольская фирма заключила первый в Крыму договор по новой схеме работы с дольщиками
13:20 02.10.2019
Отсутствие международных платежных систем в оккупированном Крыму позволяет "жиреть"подсанкционному банку
15:30 20.09.2019
В Севастополе число ипотечных должников выросло вдвое
10:15 18.09.2019
Крым-кэш: На аннексированном полуострове можно будет снять деньги на кассах магазинов
11:40 09.08.2019
Крымский банк может стать базой для резервного дата-центра банковской системы России
16:10 05.08.2019
РНКБ выдал первый кредит предприятию в Краснодарском крае по льготной ставке 8,5%
10:31 03.06.2019
Уцелевший во время оккупации малый и средний бизнес "добьет" блокировка счетов банками
17:44 19.11.2018
Оккупанты списали долг Верховной Рады АРК перед НБУ по облигациям
09:41 12.10.2018
В надежде спрятаться от санкций работающий в оккупированном Крыму банк РНКБ засекретил отчетность
15:52 05.10.2018
Подразделение РНКБ, работающего в оккупированном Крыму, зайдет в непризнанную "ДНР"
13:08 31.08.2018
Потерял лицензию двадцать девятый российский банк, работавший в оккупированном Крыму
21:04 14.08.2018
Работающий в аннексированном Крыму, находящийся под санкциями, Генбанк отказывается от обслуживания Visa и Mastercard
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
11:45 30.10.2019
Шойгу прибыл в Баку, где проведет заседание Совета министров обороны стран СНГ
08:15 30.10.2019
В Каспийском море взорвался катер компании SOCAR: есть погибшие / Фото
16:41 29.10.2019
В Баку состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Беларуси
Всі новини країни
Армения Армения
17:45 30.10.2019
ЮВО: Летчики оперативно-тактической авиации провели воздушные бои в стратосфере над Арменией
09:30 30.10.2019
К приезду Шойгу командующий войсками ЮВО проверил боевую готовность подразделений российской военной базы в Армении
15:41 25.10.2019
Российские специалисты получат доступ в биолаборатории в Армении
16:45 24.10.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошел единый день артиллерийского огня
Всі новини країни
Болгария Болгария
21:10 30.10.2019
Болгарія відмовила у візі військовому аташе РФ після скандалу з дипломатом-шпигуном
19:30 30.10.2019
Россия доставила ракетный комплекс С-400 в Сербию через Болгарию
10:00 30.10.2019
Шпигунський скандал у Болгарії: МЗС РФ пригрозили відповідними заходами
09:15 30.10.2019
Балканский излом. Почему Болгария включила Путину режим "болгарки"
Всі новини країни
Греция Греция
16:00 28.10.2019
Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Греции
16:41 25.10.2019
На півночі Греції у водопровідній воді виявили уран
14:45 23.10.2019
У Греції катер берегової охорони зіткнувся з човном мігрантів, загинула дитина
09:00 22.10.2019
Экипаж патрульного корабля ЧФ принял участие в торжественных мероприятиях в греческом порту
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:00 30.10.2019
SkyUp запустил новый рейс в Грузию из аэропорта Харьков
18:45 28.10.2019
Парламент Грузии рассматривает конституционные изменения по выборам
13:00 28.10.2019
ЮВО: В Абхазии расчеты ЗРК отразили налет штурмовой авиации условного противника
10:30 28.10.2019
Американская компания Conti International покидает проект Анаклия
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:00 30.10.2019
У Молдові заарештували понад $3 млн олігарха-втікача Плахотнюка
17:41 29.10.2019
Кишинів оголосив молдавського олігарха Плахотнюка в міжнародний розшук
09:45 25.10.2019
Росія відмовилась збільшити експортні квоти для Молдови
15:45 22.10.2019
Парламент Молдовы выступает за процесс многостороннего сотрудничества в Черноморском регионе
Всі новини країни
Россия Россия
19:15 30.10.2019
В России планируют развернуть четыре РЛС нового поколения «Контейнер»
19:00 30.10.2019
Россия проведет испытания новейшей межконтинентальной ракеты
18:00 30.10.2019
ЮВО: Расчеты комплексов С-400 учились отражать атаки стратегических бомбардировщиков противника
17:15 30.10.2019
Данія видала дозвіл на будівництво Nord Stream-2
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:41 29.10.2019
Румунія: кандидата в Єврокомісію запропонував уряд у відставці – президент лютує
11:15 22.10.2019
НАТО проводит масштабные международные учения в Черном море
17:21 21.10.2019
У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
Всі новини країни
Турция Турция
12:20 30.10.2019
Американські конгресмени затвердили нові санкції проти Туреччини
11:30 30.10.2019
Глава Минобороны Турции опроверг планы Анкары приобрести российские Су-35
20:41 29.10.2019
На півночі Сирії відбулося масштабне зіткнення з армією Туреччини, є жертви
19:41 29.10.2019
У Туреччині затримали 43 підозрюваних у причетності до ІДІЛ
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 30.10.2019
Міністр інфраструктури: Аеропорт у Маріуполі не функціонує, бо ми не хочемо повторення MH17
20:45 30.10.2019
В порту Бердянск в 2020 году примут 130 комплектов ветроэнергетических установок
20:30 30.10.2019
В порт Одессы впервые с 2017 года зашел иностранный круизный лайнер / Фото
20:00 30.10.2019
ФСБ затримала на адмінкордоні з Кримом двох севастопольців
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд