В Севастополе выявили два десятка нелегальных финансовых организаций
|18:30 30.10.2019
|Севастополь
Специалисты Центробанка РФ с начала 2019 года выявили в оккупированном Севастополе 19 нелегальных финансовых организаций, большинство из которых незаконно оказывали услуги кредитования.
Об этом сообщила пресс-служба отделения по Севастополю Южного главного управления Банка России, пишет Крыминформ.
«За девять месяцев 2019 года Центральным банком Российской Федерации в городе федерального значения Севастополе было выявлено 19 организаций, нелегально действовавших на финансовом рынке региона. В основном это нелегальные кредиторы — 15 организаций или около 80% от общего числа», - говорится в сообщении.
Среди нелегалов организация, работающая на страховом рынке и предлагающая за деньги содействие гражданам в оформлении полисов ОСАГО в электронном виде, что запрещено законом. Еще одна выявленная специалистами банка организация имела признаки финансовой пирамиды. «Подобные структуры ведут агрессивную рекламу в местных печатных СМИ, листовках, и гарантируют высокую доходность, в первую очередь, рассчитывая привлечь средства населения. Кроме того, в оккупированном Севастополе за девять месяцев 2019 года дважды зафиксированы факты нарушения закона о рекламе в части оказания финансовых услуг», - добавили в банке.
Всего на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов специалисты Банка России с начала года выявили 314 организаций, которые вели нелегальную деятельность на финансовом рынке.
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