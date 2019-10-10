Оккупанты заявляют о подписании договоров проектного финансирования на 4,5 млрд рублей

15:15 30.10.2019   Крым

Первые договоры проектного финансирования между банком и застройщиками подписаны 30 сентября в оккупированном Крыму. 

Торжественная церемония подписания договоров между РНКБ и застройщиками четырех объектов состоялась в Совете министров оккупированного Крыма, пишет Крыминформ.

«Первые договоры проектного финансирования с четырьмя компаниями-застройщиками подписаны на общую сумму в 4,5 млрд рублей. Еще в работе у РНКБ находятся объекты на более, чем 14 млрд руб, которые будут также, я надеюсь, согласованы, и наши застройщики смогут цивилизованным способом в рамках действующего законодательства начинать строительство жилищных объектов», - рассказал журналистам и.о. вице-премьера оккупированного Крыма Евгений Кабанов.

С 1 июля 2019 года вступили в силу изменения в 214-ФЗ «О долевом строительстве». Новый механизм проектного финансирования предполагает участие банковской сферы в цепочке «застройщик-покупатель». Банк не только финансирует строительство объекта недвижимости, но и оценивает рентабельность проекта и реальность сроков его реализации. В случае банкротства строительной компании, банк будет возвращать гражданам их деньги, размещенные на эскроу-счетах. Более того, застройщики больше не смогут использовать денежные средства дольщиков на строительство объекта. При этом предполагается, что завершать уже начатые строящиеся объекты застройщики будут по старым правилам.

«На сегодняшний день (для такой деятельности) на территории Республики Крым аккредитовано два банка - «Россия» и РНКБ», - добавил Кабанов.

Он также отметил, что в Крыму находится более 70 объектов, которые будут достроены и реализованы еще по старому законодательству. По словам и.о. вице-премьера оккупационного правительства, Крым избежал волокиты с переходящими объектами.

По данным оккупационного правительства, в Крыму реализуется 66 крупных проектов жилищного строительства, срок ввода в эксплуатацию которых запланирован на 2019-2021 годы, общей площадью более 1150 тыс кв. м. В том числе пять проектов комплексного освоения территории общей площадью более 480 тыс кв. м. Основным приоритетом развития жилищного строительства является комплексное освоение территории со строительством необходимой для жизни инженерной и социальной инфраструктуры.



Ще на цю тему:

20:20 28.10.2019
Российские инвесторы заявили о желании построить игорную зону в оккупированном Крыму / Фото
17:30 28.10.2019
Главгосэкспертиза одобрила проект третьего этапа развития аэропорта Симферополь
17:00 28.10.2019
Медведев распорядился создать игорную зону в оккупированном Крыму
20:40 24.10.2019
В оккупированном Крыму заброшено 40 федеральных строек
09:15 24.10.2019
Владелец "Русского водочного холдинга" Виктор Злотницкий стал бенефициаром "Крымской водочной компании"
10:30 22.10.2019
Разрекламированный мост через Севастопольскую бухту не начнут строить минимум четыре года
10:15 22.10.2019
Стоимость провального проекта оккупированного Севастополя выросла до 7,1 млрд рублей
21:50 18.10.2019
Кризис власти: Российские бюджетные деньги в оккупированном Крыму не успевают осваивать
15:45 18.10.2019
Российским налоговикам отремонтируют еще один корпус в ялтинском санатории
21:50 16.10.2019
Для госдач и отелей для элиты в районе Ялты построят пожарную часть
19:50 10.10.2019
Оккупанты заявили о миллиардных инвестициях в дорожное строительство Крыма
16:50 10.10.2019
В реконструкцию ялтинского санатория оккупанты обещают инвестировать 1 млрд рублей
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
11:45 30.10.2019
Шойгу прибыл в Баку, где проведет заседание Совета министров обороны стран СНГ
08:15 30.10.2019
В Каспийском море взорвался катер компании SOCAR: есть погибшие / Фото
16:41 29.10.2019
В Баку состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Беларуси
Всі новини країни
Армения Армения
17:45 30.10.2019
ЮВО: Летчики оперативно-тактической авиации провели воздушные бои в стратосфере над Арменией
09:30 30.10.2019
К приезду Шойгу командующий войсками ЮВО проверил боевую готовность подразделений российской военной базы в Армении
15:41 25.10.2019
Российские специалисты получат доступ в биолаборатории в Армении
16:45 24.10.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошел единый день артиллерийского огня
Всі новини країни
Болгария Болгария
21:10 30.10.2019
Болгарія відмовила у візі військовому аташе РФ після скандалу з дипломатом-шпигуном
19:30 30.10.2019
Россия доставила ракетный комплекс С-400 в Сербию через Болгарию
10:00 30.10.2019
Шпигунський скандал у Болгарії: МЗС РФ пригрозили відповідними заходами
09:15 30.10.2019
Балканский излом. Почему Болгария включила Путину режим "болгарки"
Всі новини країни
Греция Греция
16:00 28.10.2019
Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Греции
16:41 25.10.2019
На півночі Греції у водопровідній воді виявили уран
14:45 23.10.2019
У Греції катер берегової охорони зіткнувся з човном мігрантів, загинула дитина
09:00 22.10.2019
Экипаж патрульного корабля ЧФ принял участие в торжественных мероприятиях в греческом порту
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:00 30.10.2019
SkyUp запустил новый рейс в Грузию из аэропорта Харьков
18:45 28.10.2019
Парламент Грузии рассматривает конституционные изменения по выборам
13:00 28.10.2019
ЮВО: В Абхазии расчеты ЗРК отразили налет штурмовой авиации условного противника
10:30 28.10.2019
Американская компания Conti International покидает проект Анаклия
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:00 30.10.2019
У Молдові заарештували понад $3 млн олігарха-втікача Плахотнюка
17:41 29.10.2019
Кишинів оголосив молдавського олігарха Плахотнюка в міжнародний розшук
09:45 25.10.2019
Росія відмовилась збільшити експортні квоти для Молдови
15:45 22.10.2019
Парламент Молдовы выступает за процесс многостороннего сотрудничества в Черноморском регионе
Всі новини країни
Россия Россия
19:15 30.10.2019
В России планируют развернуть четыре РЛС нового поколения «Контейнер»
19:00 30.10.2019
Россия проведет испытания новейшей межконтинентальной ракеты
18:00 30.10.2019
ЮВО: Расчеты комплексов С-400 учились отражать атаки стратегических бомбардировщиков противника
17:15 30.10.2019
Данія видала дозвіл на будівництво Nord Stream-2
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:41 29.10.2019
Румунія: кандидата в Єврокомісію запропонував уряд у відставці – президент лютує
11:15 22.10.2019
НАТО проводит масштабные международные учения в Черном море
17:21 21.10.2019
У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
Всі новини країни
Турция Турция
12:20 30.10.2019
Американські конгресмени затвердили нові санкції проти Туреччини
11:30 30.10.2019
Глава Минобороны Турции опроверг планы Анкары приобрести российские Су-35
20:41 29.10.2019
На півночі Сирії відбулося масштабне зіткнення з армією Туреччини, є жертви
19:41 29.10.2019
У Туреччині затримали 43 підозрюваних у причетності до ІДІЛ
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 30.10.2019
Міністр інфраструктури: Аеропорт у Маріуполі не функціонує, бо ми не хочемо повторення MH17
20:45 30.10.2019
В порту Бердянск в 2020 году примут 130 комплектов ветроэнергетических установок
20:30 30.10.2019
В порт Одессы впервые с 2017 года зашел иностранный круизный лайнер / Фото
20:00 30.10.2019
ФСБ затримала на адмінкордоні з Кримом двох севастопольців
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд