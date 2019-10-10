Первые договоры проектного финансирования между банком и застройщиками подписаны 30 сентября в оккупированном Крыму.

Торжественная церемония подписания договоров между РНКБ и застройщиками четырех объектов состоялась в Совете министров оккупированного Крыма, пишет Крыминформ.

«Первые договоры проектного финансирования с четырьмя компаниями-застройщиками подписаны на общую сумму в 4,5 млрд рублей. Еще в работе у РНКБ находятся объекты на более, чем 14 млрд руб, которые будут также, я надеюсь, согласованы, и наши застройщики смогут цивилизованным способом в рамках действующего законодательства начинать строительство жилищных объектов», - рассказал журналистам и.о. вице-премьера оккупированного Крыма Евгений Кабанов.

С 1 июля 2019 года вступили в силу изменения в 214-ФЗ «О долевом строительстве». Новый механизм проектного финансирования предполагает участие банковской сферы в цепочке «застройщик-покупатель». Банк не только финансирует строительство объекта недвижимости, но и оценивает рентабельность проекта и реальность сроков его реализации. В случае банкротства строительной компании, банк будет возвращать гражданам их деньги, размещенные на эскроу-счетах. Более того, застройщики больше не смогут использовать денежные средства дольщиков на строительство объекта. При этом предполагается, что завершать уже начатые строящиеся объекты застройщики будут по старым правилам.

«На сегодняшний день (для такой деятельности) на территории Республики Крым аккредитовано два банка - «Россия» и РНКБ», - добавил Кабанов.

Он также отметил, что в Крыму находится более 70 объектов, которые будут достроены и реализованы еще по старому законодательству. По словам и.о. вице-премьера оккупационного правительства, Крым избежал волокиты с переходящими объектами.

По данным оккупационного правительства, в Крыму реализуется 66 крупных проектов жилищного строительства, срок ввода в эксплуатацию которых запланирован на 2019-2021 годы, общей площадью более 1150 тыс кв. м. В том числе пять проектов комплексного освоения территории общей площадью более 480 тыс кв. м. Основным приоритетом развития жилищного строительства является комплексное освоение территории со строительством необходимой для жизни инженерной и социальной инфраструктуры.