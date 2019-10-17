ЮВО: Расчеты комплексов С-400 учились отражать атаки стратегических бомбардировщиков противника
|18:00 30.10.2019
|Краснодарский край
В Краснодарском крае с расчетами зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 Южного военного округа (ЮВО) проведено учение по отражению атаки на важные объекты стратегических бомбардировщиков условного противника.
В ходе практических действий, которые проходили в дневное и ночное время суток, расчёты радиолокационных станций выполнили задачи по выявлению, идентификации, выдаче целеуказаний и сопровождению воздушных целей в зоне ответственности в условиях активного применения «противником» средств радиоэлектронной борьбы, пишет пресс-служба Минобороны РФ.
Расчеты пусковых установок выполнили электронные пуски, успешно поразив условные одиночные и групповые крылатые ракеты противника.
Учение проводилось в рамках контрольной проверки войск (сил) Южного военного округа за 2019 год. Итоги проверки будут подведены в ноябре в ходе заседания Военного совета округа.
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