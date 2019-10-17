Летчики оперативно-тактической авиации российской военной базы Эребуни (Армения) в рамках проверки боевой подготовки соединения офицерами управления военного округа провели учебные воздушные бои в стратосфере.

Экипажи истребителей МиГ-29 авиационного соединения были подняты по учебной тревоге и выполнили вывод самолетов с аэродромов из-под воздушного удара условного противника, в роли которого выступили летчики Министерства обороны Армении, провели воздушные бои на различных высотах, в том числе в стратосфере на высоте более 12 тысяч метров, пишет пресс-служба Минобороны России.

В ходе воздушного боя летчики выполняли электронные пуски управляемых и неуправляемых ракет по условному противнику.

Всего к проверке привлечено более 300 военнослужащих летного и технического состава и задействовано более 50 единиц автомобильной и авиационной военной техники.

На севере Армении в городе Гюмри развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.