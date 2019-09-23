Зеленський закликає підходити до реінтеграції окупованих Криму і Донбасу без ілюзій

14:15 30.10.2019   Крым

Президент України Володимир Зеленський вважає, що у питаннях реінтеграції тимчасово окупованих Криму і Донбасу треба бути реалістами і підходити до цього зважено і прагматично.

Про це глава держави заявив у виступі на Форумі єдності у Маріуполі, повідомляє Укрінформ.

"Невід'ємна складова реінтеграції - це реалізм. Помилково думати, що ми швидко та з легкістю повернемо Крим військовим шляхом. Слід усвідомлювати, що вже завтра на окупованих територіях Донбасу всі люди не заговорять одразу українською мовою. Ми не маємо тішити себе всіма цими ілюзіями, сподіватися, що все це станеться за помахом чарівної палички. Маємо бути реалістами і не боятися правди, хоч би якою гіркою іноді вона не була б. Але це правда. І наш підхід до реінтеграції Донбасу і Криму повинен бути зваженим і найголовніше - прагматичним", - сказав Зеленський.

Він додав, що ми повинні чітко відповісти самі собі, яка наша головна мета, чи реально це, як цього досягти та на які компроміси ми готові піти заради досягнення цієї мети.

Важливою складовою реінтеграції тимчасово окупованих територій є здатність держави втілювати стратегії у життя, акцентував Президент.

"Ми можемо прийняти хоч десять стратегій національної єдності, але без реальних дій ми ніколи жодної з них не досягнемо", - зауважив він.

Як повідомлялось, у Маріуполі Донецької області сьогодні розпочався «Форум єдності», присвячений інституціоналізації діалогу між суспільством та владою.

Спікерами форуму також будуть міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр освіти і науки Ганна Новосад, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, режисер Олег Сенцов.

Очікується, що участь у форумі візьме радник секретаря РНБО по реінтеграції та відновленню Донбасу Сергій Сівохо, голова правління Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська, голова ГО “КримSOS” Таміла Ташева.



Ще на цю тему:

19:50 22.10.2019
В ГПУ створили Департамент, що опікуватиметься окупованими Кримом і Донбасом
10:30 18.10.2019
Рада створила спецкомісію з питань відновлення територіальної цілісності
19:15 15.10.2019
До кінця року будуть представлені напрацювання по реінтеграції Донбасу і Криму – Кориневич
16:15 07.10.2019
Звільнені українські моряки з сім'ями поїдуть на реабілітацію і відпочинок в Латвію
13:01 23.09.2019
Олег Сенцов презентував у Львові нову книжку «Маркетер»
10:40 23.09.2019
Ізраїльські лікарі видалили пухлину звільненому з полону моряку Гриценку
11:35 13.09.2019
У нас есть несколько идей для возвращения Крыма — Зеленский
10:20 29.08.2019
Подолання корупції в Україні посприяє дипломатичному вирішенню питання Криму, вважає Болтон
13:07 31.07.2019
Повернення Криму: політолог прогнозує «прибалтійський сценарій»
20:29 29.07.2019
Собаку з захопленого ФСБ буксира «Яни Капу» віддали родині українського моряка
12:29 11.07.2019
"Буду оперуватися вже в Україні": батько моряка Сороки розповів про стан та настрій полонених
11:47 04.07.2019
Википедия вернула Крым Украине во всех своих версиях
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:45 30.10.2019
Шойгу прибыл в Баку, где проведет заседание Совета министров обороны стран СНГ
08:15 30.10.2019
В Каспийском море взорвался катер компании SOCAR: есть погибшие / Фото
16:41 29.10.2019
В Баку состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Беларуси
14:41 29.10.2019
Alstom запустил в коммерческую эксплуатацию в Азербайджане свой пассажирский локомотив
Всі новини країни
Армения Армения
09:30 30.10.2019
К приезду Шойгу командующий войсками ЮВО проверил боевую готовность подразделений российской военной базы в Армении
15:41 25.10.2019
Российские специалисты получат доступ в биолаборатории в Армении
16:45 24.10.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошел единый день артиллерийского огня
14:00 24.10.2019
Россия направила Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:00 30.10.2019
Шпигунський скандал у Болгарії: МЗС РФ пригрозили відповідними заходами
09:15 30.10.2019
Балканский излом. Почему Болгария включила Путину режим "болгарки"
15:41 29.10.2019
Шпигунський скандал у Європі: За що Болгарія вислала російського дипломата
19:15 28.10.2019
Скандал у Болгарії: дипломата посольства РФ звинуватили у шпигунстві
Всі новини країни
Греция Греция
16:00 28.10.2019
Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Греции
16:41 25.10.2019
На півночі Греції у водопровідній воді виявили уран
14:45 23.10.2019
У Греції катер берегової охорони зіткнувся з човном мігрантів, загинула дитина
09:00 22.10.2019
Экипаж патрульного корабля ЧФ принял участие в торжественных мероприятиях в греческом порту
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:45 28.10.2019
Парламент Грузии рассматривает конституционные изменения по выборам
13:00 28.10.2019
ЮВО: В Абхазии расчеты ЗРК отразили налет штурмовой авиации условного противника
10:30 28.10.2019
Американская компания Conti International покидает проект Анаклия
08:15 28.10.2019
Генсек НАТО встретился с главой грузинского оборонного ведомства / Фото
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:41 29.10.2019
Кишинів оголосив молдавського олігарха Плахотнюка в міжнародний розшук
09:45 25.10.2019
Росія відмовилась збільшити експортні квоти для Молдови
15:45 22.10.2019
Парламент Молдовы выступает за процесс многостороннего сотрудничества в Черноморском регионе
12:41 21.10.2019
Проросійський і проєвропейський кандидати виходять у другий тур в боротьбі за крісло мера Кишинева
Всі новини країни
Россия Россия
13:45 30.10.2019
Западные СМИ "нащупали" самое уязвимое место НАТО в Европе
13:00 30.10.2019
Бельгийские истребители перехватили самый совершенный российский боевой самолет / Фото
12:40 30.10.2019
ЮВО: Ударные вертолеты отработали огневую поддержку штурмовых отрядов спецназа в ночных условиях
12:00 30.10.2019
СМИ: Российские подлодки пытаются незаметно проникнуть в воды к западу от Гренландии
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:41 29.10.2019
Румунія: кандидата в Єврокомісію запропонував уряд у відставці – президент лютує
11:15 22.10.2019
НАТО проводит масштабные международные учения в Черном море
17:21 21.10.2019
У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
Всі новини країни
Турция Турция
12:20 30.10.2019
Американські конгресмени затвердили нові санкції проти Туреччини
11:30 30.10.2019
Глава Минобороны Турции опроверг планы Анкары приобрести российские Су-35
20:41 29.10.2019
На півночі Сирії відбулося масштабне зіткнення з армією Туреччини, є жертви
19:41 29.10.2019
У Туреччині затримали 43 підозрюваних у причетності до ІДІЛ
Всі новини країни
Украина Украина
14:30 30.10.2019
ЮВО: Трубопроводный батальон обеспечит водой соединения армейского корпуса ЧФ в Крыму
14:15 30.10.2019
Зеленський закликає підходити до реінтеграції окупованих Криму і Донбасу без ілюзій
14:00 30.10.2019
Оккупанты к концу года развернут в Крыму новую авиадивизию
13:30 30.10.2019
В Керчи росгвардейцы изрядно "потрепали" крымского блогера / Видео
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд