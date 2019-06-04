Міносвіти: Абітурієнтам з окупованого Криму потрібно надати право вступати не лише до визначених державою закладів вищої освіти

17:30 30.10.2019   Крым

Міністерка освіти і науки Ганна Новосад заявляє про необхідність надати право абітурієнтам з непідконтрольних територій Донбасу і Криму вступати не лише до спеціально визначених закладів вищої освіти на підконтрольній території України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона повідомила в середу, 30 жовтня, в Маріуполі на Форумі Єдності.

"П'ять років ми надаємо право абітурієнтам з непідконтрольних територій Донбасу і Криму вступати до обмеженого переліку закладів вищої освіти. Ті, хто вступає з Криму, мають доступ у такому південному поясі, в Миколаєві і Херсоні та інших південних областях, а ті, хто вступає з окупованого Донбасу, вступають за цією спрощеною процедурою лише до переміщених закладів вищої освіти. Мені здається, що за п'ять років така сегрегація себе потроху вичерпує, і ми маємо переосмислити доступ для цих абітурієнтів", - сказала Новосад.

Міністерка, зокрема, вважає, що для цієї категорії абітурієнтів необхідно надавати право вступати не лише до визначених державою закладів вищої освіти.

Водночас глава відомства зазначила, що важливим залишається питання підготовки абітурієнтів з непідконтрольних територій до вступу до українських закладів вищої освіти. Серед іншого, за словами Новосад, також потребує врегулювання питання ефективної роботи переміщених закладів вищої освіти, оскільки не всі вони демонструють хороший результат.



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