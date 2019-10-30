У Молдові заарештували понад $3 млн олігарха-втікача Плахотнюка

17:00 30.10.2019   Молдова

Антикорупційна прокуратура заарештувала 55,4 млн молдовських леїв (понад 3 млн доларів), що належать екслідеру Демократичної партії, олігарху-втікачу Володимиру Плахотнюку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Арешт майна проводиться в рамках кримінальних справ за фактом відмивання грошей, в яких фігурує Плахотнюк. Про це прокуратура повідомила 30 жовтня.

Зокрема, заарештовані банківські рахунки Плахотнюка в Victoriabank на суму понад 15 млн леїв (855 тисяч доларів).

 Крім того, прокуратура наклала арешт на 278 тисяч євро, що належать одній із фізичних осіб і зберігаються на депозиті в Victoriabank.

Прокуратура також повідомляє про арешт близько 32 млн леїв (1,8 млн доларів) статутного капіталу BB-dializa і близько 3 млн леїв (171 тисяча доларів) статутного капіталу компанії Bass-Systems.

Також заарештували майже 10 млн леїв (570 тисяч доларів) компанії GMG Production.

Як відзначають в прокуратурі, такий захід потрібен для того, щоб запобігти відчуженню цього майна.

Нагадаємо, 29 жовтня Національний центр боротьби з корупцією оголосив Плахотнюка в міжнародний розшук.

Прокуратура нагадує, що Плахотнюк проходить у двох кримінальних справах за фактом відмивання грошей в особливо великих розмірах.



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