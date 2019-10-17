В Египте прошла церемония открытия российско-египетских учений с участием военных из Крыма
|13:15 30.10.2019
|Крым
На плацу учебного тактического центра войск противовоздушной обороны Египта состоялась церемония открытия совместных российско-египетских военных учений "Стрела Дружбы-2019".
Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
"Среди почетных гостей мероприятия представители войск ПВО Сухопутных войск Российской Федерации, аппарата военного атташе при посольстве РФ в Каире, а также участники учения - более 100 военнослужащих Минобороны России. Всех участников учения объединили вместе в один строй", - говорится в сообщении.
Руководят учениями от Российской Федерации полковник Валерий Черныш и командующий ПВО Египетских вооруженных сил генерал-лейтенант Али Фахми.
"Сегодня мы открываем совместное международное учение "Стрела Дружбы-2019", в котором принимают участие военнослужащие Российской Федерации и Арабской Республики Египет. Впервые представителям вооружённых сил двух дружественных стран предстоит действовать, как говорится, рука об руку. В ходе совместных практических действий российские и египетские военнослужащие обменяются опытом, и приобретут навыки совместной работы в применении современных зенитных ракетных комплексов", - сказал руководитель учения от Российской стороны, цитирует пресс-служба.
Среди представленных военных образцов десятки единиц зенитных ракетных комплексов (ЗРК) российского производства "Бук-М2Э", "Тор-М2Э", С-125 "Печора" на колесной базе, ЗРК "Куб" на гусеничных шасси, переносные ЗРК "Игла-С", самоходные установки "Шилка-М4", а также военные внедорожники для стрелков-зенитчиков ПЗРК "Игла-С", говорится в сообщении.
Совместное учение войск ПВО России и Египта "Стрела Дружбы-2019" проводится впервые и проходит на территории Африканского континента с 26 октября по 7 ноября. Учение организовано в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России на 2019 год и направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.
Ще на цю тему:
ЮВО: Трубопроводный батальон обеспечит водой соединения армейского корпуса ЧФ в Крыму
Оккупанты к концу года развернут в Крыму новую авиадивизию
На службу в оккупационную армию России отправили 150 крымчан
Флот оккупантов продолжает проводить «фантастические» учения
Су-30СМ морской авиации провел тренировку с экипажем нового малого ракетного корабля ЧФ
У Криму дітей перетворюють на гарматне м'ясо / Фото, відео
ЮВО: Морская авиация ЧФ оккупантов опять бомбила Крым
Более 1,5 тысяч школьников Севастополя пополнили ряды Юнармии
Морская авиация оккупантов нанесла бомбовый удар по горным целям