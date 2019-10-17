На плацу учебного тактического центра войск противовоздушной обороны Египта состоялась церемония открытия совместных российско-египетских военных учений "Стрела Дружбы-2019".

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.



"Среди почетных гостей мероприятия представители войск ПВО Сухопутных войск Российской Федерации, аппарата военного атташе при посольстве РФ в Каире, а также участники учения - более 100 военнослужащих Минобороны России. Всех участников учения объединили вместе в один строй", - говорится в сообщении.

Руководят учениями от Российской Федерации полковник Валерий Черныш и командующий ПВО Египетских вооруженных сил генерал-лейтенант Али Фахми.



"Сегодня мы открываем совместное международное учение "Стрела Дружбы-2019", в котором принимают участие военнослужащие Российской Федерации и Арабской Республики Египет. Впервые представителям вооружённых сил двух дружественных стран предстоит действовать, как говорится, рука об руку. В ходе совместных практических действий российские и египетские военнослужащие обменяются опытом, и приобретут навыки совместной работы в применении современных зенитных ракетных комплексов", - сказал руководитель учения от Российской стороны, цитирует пресс-служба.

Среди представленных военных образцов десятки единиц зенитных ракетных комплексов (ЗРК) российского производства "Бук-М2Э", "Тор-М2Э", С-125 "Печора" на колесной базе, ЗРК "Куб" на гусеничных шасси, переносные ЗРК "Игла-С", самоходные установки "Шилка-М4", а также военные внедорожники для стрелков-зенитчиков ПЗРК "Игла-С", говорится в сообщении.



Совместное учение войск ПВО России и Египта "Стрела Дружбы-2019" проводится впервые и проходит на территории Африканского континента с 26 октября по 7 ноября. Учение организовано в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России на 2019 год и направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.