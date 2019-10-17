ЮВО: В 2019 учебном году интенсивность боевой подготовки танкистов выросла на треть по сравнению с прошлым годом
|16:30 30.10.2019
|Россия
Интенсивность боевых стрельб танкистов мотострелкового соединения Южного военного округа возросла на треть в 2019 учебном году по сравнению с прошлым годом.
Всего в 2019 учебном году с танкистами проведено более 30 тактических учений, свыше 70 боевых стрельб в составе подразделений, более 40 огневых тренировок с практическим выполнением упражнений учебных стрельб и более 250 часов вождения. При этом израсходовано около 3 тыс. различных боеприпасов и свыше 10 тыс. л горюче-смазочных материалов, пишет пресс-служба Минобороны России.
Танковые экипажи выполнили упражнения учебных стрельб и вождение современных танков Т-90А в различных условиях. В среднем их ежемесячный наезд по дорогам различной сложности, в том числе и по пересеченной местности, составил около 500 км.
Увеличение количества времени, отводимого на практические занятия в поле, позитивно повлияло на результаты танкистов, более 90% экипажей уже с третьего занятия выполняют упражнения учебных стрельб и упражнения по вождению боевых машин на оценку не ниже «хорошо».
За 12 месяцев службы в гвардейском мотострелковом соединении молодые танкисты на практике научились организовывать засады, осуществлять маневр с выходом во фланг и тыл противника, вести рейдовые действия, а также слаженно действовать в современном общевойсковом бою в тесном взаимодействии с мотострелками и артиллеристами.
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