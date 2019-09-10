В Крыму МВД оккупантов приходится через суды "выбивать" помещения для участковых

16:00 30.10.2019   Крым

Министерство внутренних дел России по оккупированному Крыму и прокуратура подали в суд 16 исковых заявлений на администрации муниципалитетов полуострова, где участковых уполномоченных не обеспечивают помещениями для работы. 

11 исков уже удовлетворены судами. Об этом сообщил министр внутренних дел по оккупированному Крыму Павел Каранда, пишет Крыминформ.

«В соответствии с законодательством Российской Федерации органы исполнительной власти на местах обязаны обеспечить участковых уполномоченных надлежащим местом для работы – отремонтированным помещением и мебелью. К сожалению, не удалось нам решить эту проблему. Более 200 писем направлены органам местного самоуправления, реакция очень слабая. Нам пришлось обратиться в прокуратуру. Прокуратура (направила) в суд 16 исков к органам местного самоуправления. По результатам (рассмотрения) этих исковых требований 11 глав администраций понудили выделить помещения для работы», - сказал Каранда.

Он отметил, что в некоторых муниципалитетах выделенные помещения не соответствуют установленным требованиям.

Проблему с помещениями для участковых МВД оккупантов предлагает решать с помощью установки специальных модульных блоков. «В двух районах – Белогорском и Нижнегорском – такая практика есть. Стоимость небольшая, модульный блок, земля, коммуникации, на 3-4 участковых можем поставить фактически в каждом селе, и участковый будет работать в нем», - добавил министр.

Каранда обратил внимание крымских "депутатов" на некомплект личного состава в органах внутренних дел оккупированного Крыма. В частности, нехватка участковых уполномоченных составляет 20%. Министр уверен, что ситуацию можно решить с помощью улучшения условий труда и увеличения зарплаты. В начале года крымским полицейским увеличили заработную плату, добавив 65% к окладу. После этого полицейские из других регионов начали подавать рапорта на перевод в оккупированный Крым.



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