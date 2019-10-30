У российских олигархов отберут кипрские паспорта
|15:45 30.10.2019
|Россия
Власти Кипра начинают масштабную проверку участников программы «гражданство в обмен на инвестиции», в рамках которой кипрский паспорт можно было «купить», вложив 2 млн евро в экономику острова.
Все заявки на получение гражданства, полученные до 2018 года, будут пересмотрены, заявил KIPE министр внутренних дел Кипра Константинос Петридис, пишет ghall.com.
Решение принято советом министров 23 октября и коснется всех новых кипротов натурализовавшихся до ужесточения контроля.
Расширенный аудит проведут три американские компании, выигравшие открытый тендер – Sterling Diligence, Kroll и S-RM Intelligence and Risk Consulting. Его цель выяснить – есть ли среди получателей гражданства те, кому предъявлены какие-либо обвинения, либо фигуранты ограничительных мер Евросоюза, сообщил Петридис.
При выявлении нарушений паспорта будут отозваны, предупредил он. Основанием для лишения гражданства могут стать и нарушения, совершенные после получения паспорта, уточнил он.
Среди россиян кандидаты на вылет – олигархи Виктор Вексельберг (11-е место в списке Forbes, 11,5 млрд долларов) и Олег Дерипаска (30-е место 3,6 млрд долларов), ставшие гражданами Кипра в 2017 году, а в прошлом году включенные в санкционный список Минфина США рядом с наркобаронами и диктаторами третьего мира.
С суммарным состоянием в 15 млрд долларов Вексельберг и Дерипаска представляют из себя лишь верхушку айсберга российских денег на Кипре, общий объем которых в 8 раз превышает кипрский ВВП (186 млрд долларов, по данным ЦБ РФ).
Зачистку паспортных программ на Кипре инициировали власти Евросоюза.
По данным Der Spiegel, помимо Кипра под прицел ЕК попали Греция и Мальта, активно торгующие паспортами, главными покупателями которых являются россияне и граждане бывших советских республик. Ранее прокуратура США запросила доступ к документам компании Terra Services Ltd., которая ранее контролировалась российским олигархом Олегом Дерипаской.
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