Міністерство інфраструктури планує реалізувати проекти з передачі в концесію державних стивідорних компаній в Маріупольському, Бердянському та Одеському морських портах і поромного комплексу в порту «Чорноморськ».

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляють Порти України з посиланням на прес-службу міністерства.

«Завдяки новому закону про концесії, наш фаворит — концесія інфраструктурних об'єктів. Ми вже оголосили концесійні конкурси в портах. До 6 грудня 2019 року можна подати заявку на концесію в порту Херсон, до 16 грудня — в порту Ольвія. Для тих, хто не встигне в грудні, ми готуємо пакет концесійних конкурсів в портах Маріуполь, Бердянськ, Одеса та поромного комплексу в порту Чорноморськ. За підтримки Світового банку ми працюємо над проектами концесійних доріг M-06 Львів — Стрий, M-09 Львів — Терпопіль, M-05 Київ — Біла Церква, M-10 Львів — Краковець. У співпраці з МФК ми допомагаємо місцевим громадам підготувати концесію аеропортів Херсон, Чернівці, Запоріжжя та карго терміналу в аеропорту Біла Церква. Також ми готуємо концесійні проекти залізничних вокзалів Харкова, Дніпра, Хмельницького, Миколаєва, Чопа», — заявив міністр інфраструктури в ході інвестиційного форуму Re: Think. Invest in Ukraine, що відкрився в Маріуполі у вівторок.

Криклій також зазначив, що окрім концесійних проектів міністерство працює з міжнародними фінансовими організаціями та компаніями і на інших умовах. «Нещодавно ми розпочали співпрацю з китайською компанією China Road and Bridge Corporation в проекті будівництва автотранспортної магістралі через річку Дніпро в місті Запоріжжя. Це — магістраль довжиною 9,1 км, 26 штучних споруд, у тому числі 2 мости: через р. Дніпро і р. Старий Дніпро. Плановий обсяг інвестицій — $550 млн. Другий важливий проект — проект будівництва моста в м. Кременчук. Плановий обсяг інвестицій — $350 млн. Разом з японським агентством JICA плануємо будівництво мостового переходу через річку Південний Буг у м.Миколаїв», — підсумував він.

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня підписав закон «Про концесії» (№155-ІХ), який передбачає залучення приватного капіталу до управління державним майном.

ДП «СК «Ольвія», ДП «ХМТП» і поромний комплекс ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» є майданчиками реалізації пілотних проектів концесії у портовій галузі. Пілотні проекти концесії затверджені Мінінфраструктури 23 червня 2016 року. ТЕО пілотних проектів розроблені консорціумом міжнародних консультантів, сформованим ЄБРР і IFC. При підготовці ТЕО проведено системний аналіз ринку, виконано фінансову, технічну, екологічну та юридичну експертизу. ТЕО пройшли обговорення за участю представників трудових колективів держстивідорів, місцевої влади і були затверджені Мінінфраструктури та Міністерством економічного розвитку і торгівлі з урахуванням гарантій подальшого працевлаштування працівників держпідприємств.

Подача заявок та конкурсних пропозицій на участь у концесійному конкурсі в морському порту Херсон розпочалася 8 жовтня, після публікації відповідного оголошення в газеті «Голос України», і триватиме до 6 грудня. Прийом заявок на участь в конкурсі на концесію майна ДП «СК «Ольвія» розпочався 18 жовтня 2019 року. Дедлайн подачі заявок та конкурсних пропозицій — 16 січня 2019 року.

Концесією держстивідорів «Ольвія» і ХМТП цікавляться понад 40 українських і закордонних компаній з 11 країн.