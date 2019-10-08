Мінінфраструктури підготує до концесії держстивідорів у Бердянську та Маріуполі

15:30 30.10.2019   Украина

Міністерство інфраструктури планує реалізувати проекти з передачі в концесію державних стивідорних компаній в Маріупольському, Бердянському та Одеському морських портах і поромного комплексу в порту «Чорноморськ». 

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляють Порти України з посиланням на прес-службу міністерства.

«Завдяки новому закону про концесії, наш фаворит — концесія інфраструктурних об'єктів. Ми вже оголосили концесійні конкурси в портах. До 6 грудня 2019 року можна подати заявку на концесію в порту Херсон, до 16 грудня — в порту Ольвія. Для тих, хто не встигне в грудні, ми готуємо пакет концесійних конкурсів в портах Маріуполь, Бердянськ, Одеса та поромного комплексу в порту Чорноморськ. За підтримки Світового банку ми працюємо над проектами концесійних доріг M-06 Львів — Стрий, M-09 Львів — Терпопіль, M-05 Київ — Біла Церква, M-10 Львів — Краковець. У співпраці з МФК ми допомагаємо місцевим громадам підготувати концесію аеропортів Херсон, Чернівці, Запоріжжя та карго терміналу в аеропорту Біла Церква. Також ми готуємо концесійні проекти залізничних вокзалів Харкова, Дніпра, Хмельницького, Миколаєва, Чопа», — заявив міністр інфраструктури в ході інвестиційного форуму Re: Think. Invest in Ukraine, що відкрився в Маріуполі у вівторок.

Криклій також зазначив, що окрім концесійних проектів міністерство працює з міжнародними фінансовими організаціями та компаніями і на інших умовах. «Нещодавно ми розпочали співпрацю з китайською компанією China Road and Bridge Corporation в проекті будівництва автотранспортної магістралі через річку Дніпро в місті Запоріжжя. Це — магістраль довжиною 9,1 км, 26 штучних споруд, у тому числі 2 мости: через р. Дніпро і р. Старий Дніпро. Плановий обсяг інвестицій — $550 млн. Другий важливий проект — проект будівництва моста в м. Кременчук. Плановий обсяг інвестицій — $350 млн. Разом з японським агентством JICA плануємо будівництво мостового переходу через річку Південний Буг у м.Миколаїв», — підсумував він.

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня підписав закон «Про концесії» (№155-ІХ), який передбачає залучення приватного капіталу до управління державним майном.

ДП «СК «Ольвія», ДП «ХМТП» і поромний комплекс ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» є майданчиками реалізації пілотних проектів концесії у портовій галузі. Пілотні проекти концесії затверджені Мінінфраструктури 23 червня 2016 року. ТЕО пілотних проектів розроблені консорціумом міжнародних консультантів, сформованим ЄБРР і IFC. При підготовці ТЕО проведено системний аналіз ринку, виконано фінансову, технічну, екологічну та юридичну експертизу. ТЕО пройшли обговорення за участю представників трудових колективів держстивідорів, місцевої влади і були затверджені Мінінфраструктури та Міністерством економічного розвитку і торгівлі з урахуванням гарантій подальшого працевлаштування працівників держпідприємств.

Подача заявок та конкурсних пропозицій на участь у концесійному конкурсі в морському порту Херсон розпочалася 8 жовтня, після публікації відповідного оголошення в газеті «Голос України», і триватиме до 6 грудня. Прийом заявок на участь в конкурсі на концесію майна ДП «СК «Ольвія» розпочався 18 жовтня 2019 року. Дедлайн подачі заявок та конкурсних пропозицій — 16 січня 2019 року.

Концесією держстивідорів «Ольвія» і ХМТП цікавляться понад 40 українських і закордонних компаній з 11 країн.



Ще на цю тему:

17:21 29.10.2019
Турецкий стивидор Busserk интересуется концессией ХМТП
20:30 28.10.2019
У Зеленського розповіли про плани щодо приватизації Одеського припортового заводу
08:00 24.10.2019
Херсонський морпорт здали в концесію на 30 років
15:21 21.10.2019
Опубліковано текст закону про концесію
19:30 17.10.2019
Зеленський підписав закон про концесію
09:01 09.10.2019
Начался прием заявок на участие в концессионном проекте в порту Херсон
17:45 08.10.2019
Відсьогодні можна подавати заявки на конкурс на концесію порту Херсон
16:01 03.10.2019
Парламент принял закон «О концессиях»
12:01 01.10.2019
Ольвия и Херсон заинтересовались 46 компаний из 11 стран
20:40 20.09.2019
Турецька Aras має намір брати участь в конкурсі на концесію «Ольвії»
11:15 19.09.2019
Морские порты необходимо вынести из концессионного списка, — ученые НАН Украины
19:40 18.09.2019
АМПУ запрошує інвесторів до участі у Road Show проектів концесії держстивідорів «Ольвія» і Херсонський порт
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
11:45 30.10.2019
Шойгу прибыл в Баку, где проведет заседание Совета министров обороны стран СНГ
08:15 30.10.2019
В Каспийском море взорвался катер компании SOCAR: есть погибшие / Фото
16:41 29.10.2019
В Баку состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Беларуси
Всі новини країни
Армения Армения
17:45 30.10.2019
ЮВО: Летчики оперативно-тактической авиации провели воздушные бои в стратосфере над Арменией
09:30 30.10.2019
К приезду Шойгу командующий войсками ЮВО проверил боевую готовность подразделений российской военной базы в Армении
15:41 25.10.2019
Российские специалисты получат доступ в биолаборатории в Армении
16:45 24.10.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошел единый день артиллерийского огня
Всі новини країни
Болгария Болгария
21:10 30.10.2019
Болгарія відмовила у візі військовому аташе РФ після скандалу з дипломатом-шпигуном
19:30 30.10.2019
Россия доставила ракетный комплекс С-400 в Сербию через Болгарию
10:00 30.10.2019
Шпигунський скандал у Болгарії: МЗС РФ пригрозили відповідними заходами
09:15 30.10.2019
Балканский излом. Почему Болгария включила Путину режим "болгарки"
Всі новини країни
Греция Греция
16:00 28.10.2019
Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Греции
16:41 25.10.2019
На півночі Греції у водопровідній воді виявили уран
14:45 23.10.2019
У Греції катер берегової охорони зіткнувся з човном мігрантів, загинула дитина
09:00 22.10.2019
Экипаж патрульного корабля ЧФ принял участие в торжественных мероприятиях в греческом порту
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:00 30.10.2019
SkyUp запустил новый рейс в Грузию из аэропорта Харьков
18:45 28.10.2019
Парламент Грузии рассматривает конституционные изменения по выборам
13:00 28.10.2019
ЮВО: В Абхазии расчеты ЗРК отразили налет штурмовой авиации условного противника
10:30 28.10.2019
Американская компания Conti International покидает проект Анаклия
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:00 30.10.2019
У Молдові заарештували понад $3 млн олігарха-втікача Плахотнюка
17:41 29.10.2019
Кишинів оголосив молдавського олігарха Плахотнюка в міжнародний розшук
09:45 25.10.2019
Росія відмовилась збільшити експортні квоти для Молдови
15:45 22.10.2019
Парламент Молдовы выступает за процесс многостороннего сотрудничества в Черноморском регионе
Всі новини країни
Россия Россия
19:15 30.10.2019
В России планируют развернуть четыре РЛС нового поколения «Контейнер»
19:00 30.10.2019
Россия проведет испытания новейшей межконтинентальной ракеты
18:00 30.10.2019
ЮВО: Расчеты комплексов С-400 учились отражать атаки стратегических бомбардировщиков противника
17:15 30.10.2019
Данія видала дозвіл на будівництво Nord Stream-2
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:41 29.10.2019
Румунія: кандидата в Єврокомісію запропонував уряд у відставці – президент лютує
11:15 22.10.2019
НАТО проводит масштабные международные учения в Черном море
17:21 21.10.2019
У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
Всі новини країни
Турция Турция
12:20 30.10.2019
Американські конгресмени затвердили нові санкції проти Туреччини
11:30 30.10.2019
Глава Минобороны Турции опроверг планы Анкары приобрести российские Су-35
20:41 29.10.2019
На півночі Сирії відбулося масштабне зіткнення з армією Туреччини, є жертви
19:41 29.10.2019
У Туреччині затримали 43 підозрюваних у причетності до ІДІЛ
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 30.10.2019
Міністр інфраструктури: Аеропорт у Маріуполі не функціонує, бо ми не хочемо повторення MH17
20:45 30.10.2019
В порту Бердянск в 2020 году примут 130 комплектов ветроэнергетических установок
20:30 30.10.2019
В порт Одессы впервые с 2017 года зашел иностранный круизный лайнер / Фото
20:00 30.10.2019
ФСБ затримала на адмінкордоні з Кримом двох севастопольців
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд