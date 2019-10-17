Росія провела чергові ракетні випробування / Відео
|14:45 30.10.2019
|Россия
З борту атомного підводного крейсера-ракетоносця запустили МБР корабельного базування "Булава".
Російський військово-морський флот провів чергові випробувальні ракетні стрільби – на цей раз вони здійснювалися з борту головного корабля проекту 955 "Борей-А", K-549 "Князь Володимир". Як повідомляє ZN,UA про це написав "Військовий огляд" з посиланням на офіційне повідомлення Міністерства оборони РФ.
Випробування проводилися в акваторії Білого моря. Атомний підводний ракетоносець у надводному положенні здійснив пуск міжконтинентальної балістичної ракети корабельного базування "Булава". Згідно із повідомленням МО РФ, стрільба пройшла штатно.
"Сторельба була здійснена штатно. Навчально-бойові блоки прибули на полігон у встановлений час, що було зафіксовано засобами об'єктивного контролю", – сказано в повідомленні.
2 серпня США заявили про вихід з договору про РСМД, заявивши, що Росія є відповідальною за припинення дії договору.
4 березня Путін підписав указ про припинення Росією виконання ДРСМД. 3 липня Росія офіційно припинила дію ДРСМД.
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