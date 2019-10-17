Трубопроводный батальон Южного военного округа проложит 20 км полевого магистрального водопровода в оккупированном Крыму.

Как сегодня, 30 октября, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота, он обеспечит водоснабжение соединений армейского корпуса ЧФ, пишет Крыминформ.

«Для выполнения поставленной задачи более 50 единиц специальной военной техники и порядка 150 военнослужащих совершили марш из пункта постоянной дислокации в Крым, - сообщили в ЧФ. – В настоящее время трубопроводчики разбивают полевой лагерь и проводят рекогносцировку на местности. В соответствие с планом на прокладку 20 километров трубопровода потребуется 10 суток».

В ЧФ добавили, что источником воды было выбрано Балановское водохранилище в Белогорском районе. Потребителями воды станут объекты инфраструктуры Перевального и отдельной бригады береговой обороны армейского корпуса ЧФ.