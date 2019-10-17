Оккупанты к концу года развернут в Крыму новую авиадивизию
|14:00 30.10.2019
|Крым
Минобороны России разворачивает в Калининградской области и оккупированном Крыму две авиадивизии с высокотехнологичными штабами и пунктами управления.
Формирование соединений завершится к концу 2019 года, пишет Крыминформ со ссылкой на российсеие СМИ.
«Все боевые самолеты на этих территориях будут интегрированы в единый контур. При необходимости у военных появится возможность в короткие сроки нарастить здесь силы и укрепить оборону. Новая система управления позволит взять под одно командование авиаполки и эскадрильи, переброшенные из других округов», - пишет издание.
Усиление авиационных компонентов является ответом на наращивание сил НАТО у российских границ, пишет издание.
По данным источников издания, в Крыму появится новая дивизия, в состав которой войдут полки, оснащенные бомбардировщиками Су-24, многоцелевыми истребителями поколения 4++ Су-30СМ, транспортниками Ан-26, самолетами-амфибиями Бе-12, вертолетами Ка-27 и Ка-29.
Местом базирования станет аэродром Новофедоровка.
В Калининградской области началось формирование 132-й смешанной авиационной дивизии. В нее войдут авиаполки оснащенные Су-24, Су-30СМ и в перспективе Су-27СМ и Су-35С.
Местом базирования соединения стал город Черняховск.
Ще на цю тему:
ЮВО: Трубопроводный батальон обеспечит водой соединения армейского корпуса ЧФ в Крыму
В Египте прошла церемония открытия российско-египетских учений с участием военных из Крыма
На службу в оккупационную армию России отправили 150 крымчан
Флот оккупантов продолжает проводить «фантастические» учения
Су-30СМ морской авиации провел тренировку с экипажем нового малого ракетного корабля ЧФ
У Криму дітей перетворюють на гарматне м'ясо / Фото, відео
ЮВО: Морская авиация ЧФ оккупантов опять бомбила Крым
Более 1,5 тысяч школьников Севастополя пополнили ряды Юнармии
Морская авиация оккупантов нанесла бомбовый удар по горным целям