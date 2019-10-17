Минобороны России разворачивает в Калининградской области и оккупированном Крыму две авиадивизии с высокотехнологичными штабами и пунктами управления.

Формирование соединений завершится к концу 2019 года, пишет Крыминформ со ссылкой на российсеие СМИ.

«Все боевые самолеты на этих территориях будут интегрированы в единый контур. При необходимости у военных появится возможность в короткие сроки нарастить здесь силы и укрепить оборону. Новая система управления позволит взять под одно командование авиаполки и эскадрильи, переброшенные из других округов», - пишет издание.

Усиление авиационных компонентов является ответом на наращивание сил НАТО у российских границ, пишет издание.

По данным источников издания, в Крыму появится новая дивизия, в состав которой войдут полки, оснащенные бомбардировщиками Су-24, многоцелевыми истребителями поколения 4++ Су-30СМ, транспортниками Ан-26, самолетами-амфибиями Бе-12, вертолетами Ка-27 и Ка-29.

Местом базирования станет аэродром Новофедоровка.

В Калининградской области началось формирование 132-й смешанной авиационной дивизии. В нее войдут авиаполки оснащенные Су-24, Су-30СМ и в перспективе Су-27СМ и Су-35С.

Местом базирования соединения стал город Черняховск.