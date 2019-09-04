Западные СМИ "нащупали" самое уязвимое место НАТО в Европе
|13:45 30.10.2019
|Россия
Наиболее уязвимым местом сил НАТО является Сувалкский коридор — территория на границе Польше и Литвы.
Об этом сообщило американское издание The Daily Beast, пишет РИА Новости.
Как отмечается в публикации, на фоне растущего напряжения между Россией и странами НАТО российские и белорусские военные провели совместные учения в районе так называемого Сувалкского коридора.
Так называется гипотетический коридор протяженностью около 100 км, который мог бы соединить Белоруссию и Калининградскую область, и по которому в настоящий момент проходит граница Польши и Литвы.
Американские эксперты выражают обеспокоенность тем, что в случае боевых действий с Россией войска НАТО не смогут защитить коридор. Это связано как с многочисленностью войск, которые может быстро мобилизовать Россия, так и с превосходством по части тяжелобронированной техники.
Издание уточняет, что для решения проблемы в настоящий момент США устанавливают тяжелое вооружение на свои бронированные машины Stryker, а также построили новую штаб-квартиру НАТО в Германии в сентябре 2019 года.
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