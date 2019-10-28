Крымского блогера «Александра Адыгея» изрядно потрепали в Керчи росгвардейцы.

У журналиста забрали и сломали мобильный телефон, забрали сумку с вещами, которую блогер возвращал уже с помощью сотрудников полиции. Опасаясь, что ему подкинут запрещенные предметы, блогер вел видео трансляцию, - передает Керчь.ФМ.

Инцидент произошел в субботу, 26 октября, когда блогер, который освещает проблемы с парковками в общественных местах, приехал к зданию ГИБДД Керчи по улице Глухова. По словам Александра, перед зданием стояли на проезжей части конусы, «державшие» парковочное место. Затем к мужчине подбежали неизвестные в масках и камуфляже, скрутили его и затащили за огороженную территорию. Как стало известно позже, это были бойцы Росгвардии, которым не понравилась видеосъемка.

У блогера отобрали мобильный телефон, отформатировали и разбили, затем окунули в воду. Сам же Александр оказался с множественными ушибами мягких тканей и головы, а также к поврежденной одеждой. После этого приехали сотрудники полиции и увезли блогера на Ленина, 8.

Мужчину отпустили, так как никаких правонарушений он не совершал. Однако, Александр опасался, что за то время, что он находился в помещении на Глухова, а также в полиции, ему могли подкинуть запрещенные предметы, патроны, наркотики, поэтому блогер позвонили вызвал полицию и одновременно транслировал все, что с ним происходит в эфир. Подписчики блогера из Керчи приехали его поддержать.

Действительно, когда приехала полиция, и это видно из видеосъемки, личные вещи Александра, в том числе дорожная сумка, находились за охраняемой оградой. В присутствии сотрудников полиции Александр вскрыл сначала сумку, потом саму машину и, насколько это было возможным, убедился в отсутствии посторонних предметов.

Затем, в сопровождении уже своих подписчиков блогер направился травмпункт фиксировать побои и подал заявление в полицию.

Проблемы с превышением и хамством Росгвардии по отношению к керчанам дело уже не новое. Так, редакция неоднократно поднимала вопрос о выставляемых противотанковых ежах по улице Кирова рядом со школой. Таким образом Росгвардия, а затем уже и колония-поселение, «фиксировали свои места на дороге».

Редакция Керчь.ФМ направила официальный информзапрос, однако сотрудники полиции не увидели ни разу там противотанковых ежей, как, собственно, и иных предметов на дороге, препятствующих движению транспорта. Вот так вот, ежи были, их снимали на видео, убирали, а они появлялись снова. При этом, согласно ответу на информзапрос, там постоянно патрулировали дорогу сотрудники полиции, но ежей там не наблюдали.



После инцидента с блогером редакция проехала к месту скандальной парковки на улице Глухова. Там, в 10 метрах от здания ГИБДД стоят на дороге конусы, «определяющие место на дороге для машин росгвардии», но их тоже никто не видит. Тем не менее, для тех, кто забыл, как выглядят конусы или предметы, препятствующие движению транспорта, а также об ответственности за размещение таких предметов, редакция провела сама видеофиксацию и еще раз напоминает, что в соответствие со ст. 12.33 КОАП РФ, повреждение дорог, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - трехсот тысяч рублей.