Бельгийские истребители перехватили самый совершенный российский боевой самолет / Фото

13:00 30.10.2019   Россия

Бельгийский истребитель смог приблизиться к самому грозному боевому самолёту ВКС России на расстояние всего лишь нескольких метров, не испытав ни малейшего противодействия со стороны экипажа Су-35.

«Бельгийские F-16 «перехватили» российские Су-35 у северо-восточной границы НАТО, заявили ВВС Бельгии. Утверждается, что перехват совершен самолетами F-16, которые сейчас развернуты у северо-восточной границы НАТО. Подразделения бельгийских ВВС сейчас входят в состав балтийской патрульной миссии альянса», - сообщает avia.pro со ссылкой на информационное издание «Взгляд».

Судя по представленной фотографии, сближение между российским Су-35, позиционирующимся по своей боевой мощи, как равный американскому F-22, и бельгийским F-16 составило всего лишь несколько метров, что уже позиционируется специалистами как открытая провокация, не говоря о том, что российские боевые самолёты не приближались к границам НАТО.

Следует уточнить, что это далеко не первый инцидент с бельгийскими самолётами, в частности, ранее вопреки установленным правилам и нормам, бельгийские боевые самолёты навели на российские истребители свои системы вооружения, пишет издание.

Фото с сайта avia.pro.



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