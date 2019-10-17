Экипажи боевых ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор» и Ми-35М авиаполка Южного военного округа, базирующегося в Краснодарском крае, выполнили ряд специальных задач в условиях горно-лесистой и равнинной местности ночью, ориентируясь исключительно по приборам ночного видения.

Мероприятия проводились в рамках контрольной проверки за 2019 учебный год, пишет пресс-служба Минобооны России.

Летчики выполнили огневую поддержку штурмовых отрядов спецназа ЮВО, сопровождение колонн при выдвижении, переброску и высадку тактического воздушного десанта, доставку боеприпасов и различных грузов военного назначения в труднодоступные участки лесного массива и горной местности.

Кроме того, летчики сдали нормативы по обнаружению и распознаванию различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов условного противника.

Также экипажи и подразделения наземных служб отработали порядок действий по подготовке к передислокации авиационной техники на запасные и оперативные аэродромы.

В проведении учебно-тренировочных полетов было задействовано около 20 вертолетов армейской авиации ЮВО.