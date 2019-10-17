ЮВО: Ударные вертолеты отработали огневую поддержку штурмовых отрядов спецназа в ночных условиях
|12:40 30.10.2019
|Краснодарский край
Экипажи боевых ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор» и Ми-35М авиаполка Южного военного округа, базирующегося в Краснодарском крае, выполнили ряд специальных задач в условиях горно-лесистой и равнинной местности ночью, ориентируясь исключительно по приборам ночного видения.
Мероприятия проводились в рамках контрольной проверки за 2019 учебный год, пишет пресс-служба Минобооны России.
Летчики выполнили огневую поддержку штурмовых отрядов спецназа ЮВО, сопровождение колонн при выдвижении, переброску и высадку тактического воздушного десанта, доставку боеприпасов и различных грузов военного назначения в труднодоступные участки лесного массива и горной местности.
Кроме того, летчики сдали нормативы по обнаружению и распознаванию различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов условного противника.
Также экипажи и подразделения наземных служб отработали порядок действий по подготовке к передислокации авиационной техники на запасные и оперативные аэродромы.
В проведении учебно-тренировочных полетов было задействовано около 20 вертолетов армейской авиации ЮВО.
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