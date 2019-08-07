СМИ: Российские подлодки пытаются незаметно проникнуть в воды к западу от Гренландии

12:00 30.10.2019   Россия

Подводные лодки ВМФ России в рамках особой операции попытаются пройти незамеченными максимально далеко в западную часть акватории Атлантического океана, вплоть до вод западнее Гренландии.

Об єтом сообщила во вторник, 29 октября, Норвежская вещательная корпорация со ссылкой на источники, передает Интерфакс.
       
Норвежские СМИ пишут, что цель операции - демонстрация возможности для РФ угрожать при помощи подлодок восточному побережью США.
       
По данным источников, российские подлодки, находящиеся в подводном положении, уже покинули базу для начала операции.
       
Отмечается, что длительность этой операции составит примерно два месяца.
       
В минувшую субботу Северный флот России сообщил, что две атомные подводные лодки (АПЛ) "Нижний Новгород" и "Псков" приступили к отработке задач глубоководных погружений в Норвежском море, при этом будет испытано новое оружие.
       
По данным сообщения, поступившего в агентство "Интерфакс", глубоководные погружения будут выполняться экипажами АПЛ поочередно, "в том числе на максимальную глубину, предусмотренную для подводных лодок данного типа". "По данным флота, в ходе погружений, которые продлятся в течение ближайшей недели, экипажи отработают тактические приемы и различные виды маневрирования в большом диапазоне глубин", - говорилось в сообщении.
       
Штаб Северного флота подчеркнул, что глубоководные погружения, проводимые в нейтральных водах Норвежского моря - обычная практика, применяемая подводниками.
       
Как пояснили в штабе, глубины Баренцева моря не позволяют подлодкам различных типов безопасно выполнять погружения на максимальную глубину.



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