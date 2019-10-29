Один из крупнейших проектов по развитию высоких технологий в России, инициированный правительством и Советом Безопасности РФ, официально признан несостоятельным.

Арбитражный суд Москвы после длившегося 10 месяцев разбирательства объявил банкротом компанию «Ангстрем-Т» – завод по производству микрочипов, который принадлежал бывшему министру связи РФ Леониду Рейману и получил госфинансирование на 1 млрд долларов, пишет ghall.com.

Компания в 2008 году привлекла кредитнуют ghall.com линию ВЭБа в размере 815 млн евро на создание в Зеленограде производства микрочипов, которые предполагалось использовать для процессоров, смарт-карт, электронных паспортов и виз российского производства.

Однако накопив более 100 млрд рублей долгов, «Ангстрем-Т» не внес ни одного платежа по кредиту, после чего, в январе 2019 года, ВЭБ забрал 100% акций завода, предъявил требования на погашение всей суммы и подал иск о его банкротстве. К требованиям присоединился и сам Рейман, который на август 2018 года был единственным бенефициаром завода.

Офшорные компании экс-министра выставили претензии к обанкротившемуся предприятию на 3,9 млрд рублей, из которых 423,9 млн требовал лично Рейман.

Неспособность завода вернуть деньги частично связана с санкциями, объяснял ранее сам бывший министр: в 2014 году США ограничили экспорт в Россию технологий двойного назначения из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины, а в сентябре 2016 года «Ангстрем-Т» и ряд других микроэлектронных компаний из РФ попали в санкционный список Вашингтона.

Но проблема с заводом не только в санкциях – он строился почти 10 лет и устарел уже к моменту запуска, говорил Reuters источник на рынке микроэлектроники.

«Рынок чипов 90-130 нанометров, которые производит «Ангстрем-Т», за последние годы значительно сократился, поэтому завод и не могут загрузить – спроса на данные чипы в таком объеме нет. Все мировые производители микросхем уже производят чипы в 45-65 нанометров и еще ниже», – объяснил он.

«Ангстрем-Т» планировали запустить в 2010 году, но сроки были сорваны, и завод начал работать только в 2016-м. Спустя два года компания договорилась о поставке в Китай микроэлектроники для смартфонов и другой продукции. Но сумма сделки составила лишь 36 млн долларов.

Правительство не оставляет планов создать на базе «Ангстрем-Т» технологический кластей: Минпромторг РФ включил завод в план развития радиоэлектронной промышленности до 2030 года. В конце мая председатель ВЭБа Игорь Шувалов сообщил, что правительство направит на поддержку «Ангстрем-Т» 21 млрд рублей. Все деньги будут выделены из федерального бюджета, а риски по возврату будет нести правительство, поскольку наблюдательный совет признал завод имеющим общегосударственное значение, рассказал он.