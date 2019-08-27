На Державному випробувальному полігоні Збройних Сил України «Ягорлик», що на Херсонщині, відбудуться тактичні навчання з бойовою стрільбою з підрозділами ЗРК «Бук-М1», С-300ПТ, контрольні льотні випробування ракет до зенітних ракетних комплексів С-300ПТ, С-300ПС, С-300В1 та визначальні відомчі випробування зенітного ракетного комплексу С-125-2Д1.

Навчання відбудуться з 31 жовтня по 4 листопада, пише armyinform.



Повітряними Силами Збройних Сил України заздалегідь зарезервовано район стрільб в акваторії Чорного моря поблизу узбережжя Херсонської області. Користувачів попередили про закриття повітряного та морського простору у районі проведення бойових стрільб ЗРК.

Про стрільби попередили і місцеве населення через голів сільських рад. Також їм розповіли про порядок дій у разі знаходження після стрільб уламків ракет чи БПЛА.

Довідково. Бойові стрільби зенітних ракетних комплексів та іншого озброєння на полігоні «Ягорлик» у Херсонській області проводять із 2016 року. Єдиний полігон «Чауда», який використовувала Україна для цих потреб, залишився в тимчасово анексованому Криму.