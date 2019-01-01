Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл во вторник, 29 октября, вечером из Еревана в Баку.

Здесь 30 октября под его председательством состоится заседание Совета глав Минобороны стран-участниц СНГ, пишет Интерфакс.



"На заседании будет рассмотрен комплекс вопросов взаимодействия в области обороны и военной безопасности", - сообщила журналистам пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.



По ее словам, "намечено подвести итоги взаимодействия в военной сфере в 2019 году, а также рассмотреть проект концепции военного сотрудничества государств - участников СНГ до 2025 года".



"Будут приняты решения в области топографического, метрологического, информационного обеспечения военной деятельности и других сферах", - сказала Марковская.



"Также планируется согласовать совместные мероприятия на 2020 год и проанализировать ход подготовки знаковому событию совместной истории государств - участников СНГ - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - сказала Р.Марковская.



Она сообщила, что в заседании примут участие делегации военных ведомств Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.



Шойгу прибыл в Азербайджан из Армении, которую он посещал с рабочим визитом утром 29 октября.