Шойгу прибыл в Баку, где проведет заседание Совета министров обороны стран СНГ
|11:45 30.10.2019
|Азербайджан
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл во вторник, 29 октября, вечером из Еревана в Баку.
Здесь 30 октября под его председательством состоится заседание Совета глав Минобороны стран-участниц СНГ, пишет Интерфакс.
"На заседании будет рассмотрен комплекс вопросов взаимодействия в области обороны и военной безопасности", - сообщила журналистам пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.
По ее словам, "намечено подвести итоги взаимодействия в военной сфере в 2019 году, а также рассмотреть проект концепции военного сотрудничества государств - участников СНГ до 2025 года".
"Будут приняты решения в области топографического, метрологического, информационного обеспечения военной деятельности и других сферах", - сказала Марковская.
"Также планируется согласовать совместные мероприятия на 2020 год и проанализировать ход подготовки знаковому событию совместной истории государств - участников СНГ - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - сказала Р.Марковская.
Она сообщила, что в заседании примут участие делегации военных ведомств Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.
Шойгу прибыл в Азербайджан из Армении, которую он посещал с рабочим визитом утром 29 октября.
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