Глава Минобороны Турции опроверг планы Анкары приобрести российские Су-35

11:30 30.10.2019   Турция

Министр обороны Турции Хулуси Акар, комментируя информацию о возможных планах Анкары купить у РФ истребители Су-35, заявил, что эти сведения не соответствуют действительности.
       
"Утверждения о том, что Турция получит Су-35, не верны. Турция остается партнером (по программе американских истребителей-бомбардировщиков - ИФ) F-35 и мы хотим, чтобы наши права соблюдались", - цитируют слова министра турецкие СМИ, передает Интерфакс.
       
Так на прошлой неделе газета "Сабах" сообщала со ссылкой на источники, что Анкара и Москва близки к достижению соглашения о поставках в Турцию 36 единиц Су-35.
       
США исключили Турцию из программы создания истребителя пятого поколения F-35 после покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.
       
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Анкара рассмотрит возможность покупки Су-35 и Су-57, если стране не удастся получить американские F-35. Су-35 и Су-57 были показаны Эрдогану на августовском авиасалоне "МАКС-2019" в Жуковском, пишет издание.
       
Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.
       
Первым зарубежным заказчиком российских истребителей Су-35 в 2015 году стал Китай. До этого Су-35 эксплуатировали только Воздушно-космические силы России.



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