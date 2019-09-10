Министр обороны Турции Хулуси Акар, комментируя информацию о возможных планах Анкары купить у РФ истребители Су-35, заявил, что эти сведения не соответствуют действительности.



"Утверждения о том, что Турция получит Су-35, не верны. Турция остается партнером (по программе американских истребителей-бомбардировщиков - ИФ) F-35 и мы хотим, чтобы наши права соблюдались", - цитируют слова министра турецкие СМИ, передает Интерфакс.



Так на прошлой неделе газета "Сабах" сообщала со ссылкой на источники, что Анкара и Москва близки к достижению соглашения о поставках в Турцию 36 единиц Су-35.



США исключили Турцию из программы создания истребителя пятого поколения F-35 после покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Анкара рассмотрит возможность покупки Су-35 и Су-57, если стране не удастся получить американские F-35. Су-35 и Су-57 были показаны Эрдогану на августовском авиасалоне "МАКС-2019" в Жуковском, пишет издание.



Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.



Первым зарубежным заказчиком российских истребителей Су-35 в 2015 году стал Китай. До этого Су-35 эксплуатировали только Воздушно-космические силы России.