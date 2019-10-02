Херсонські суднобудівники верфі Смарт Мерітайм Груп провели складну операцію з підготовки під’єднання кормового краю споруджуваного танкера-хімовоза до корпусу.

Кормовий край майбутнього танкера вагою 160 тонн було транспортовано з місця збірки двома кранами вантажопідйомністю 80 тонн кожен. Наступна операція — виставляння кормовій частині за координатами та остаточне стикування частин, пише Національний Промисловий Портал.

Основна складність такої операції полягає в обчисленні центра ваги на секції. Наступним етапом буде установка носової секції.

"На першому замовленні нам довелося зупиняти процес і перетравлювати обухи, зате сьогодні впоралися буквально за дві години: з кондуктора підвели до корпусу. Всім, хто брав участь в цих роботах, величезне спасибі", - резюмував заступник головного будівельника верфі В.Філіпьев.

Фото: НПП