Оккупанты заявляют, что в 2020 году Северо-Крымский канал "будет "использоваться исключительно для подачи воды аграриям".

Об этом РИА Новости Крым рассказал заместитель директора Нижнегорского филиала "Крыммелиоводхоза" Андрей Спасенов.

"Планируется подавать воду от водозаборов по трубам напрямую к потребителю, не используя открытый способ подачи через Северо-Крымский канал.

Это связано с тем, что порядка 30% воды, подаваемой через СКК – это потери, за счет испарения и других факторов. При полной работе водозаборов они смогут давать порядка 200 тысяч кубометров в сутки.

Вода же, которая сбрасывается в Северо-Крымский канал, будет использоваться для нужд аграриев. Это планы на 2022 год", — рассказал Андрей Спасенов.

По его словам, такая система поможет избежать больших потерь воды при транспортировке к потребителям на востоке Крыма.

Где расположены водозаборы, которые будут заполнять водой трубы, директор Нижнегорского филиала не сообщил.