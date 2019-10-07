Воду на восток Крыма оккупанты решили подавать "из водозаборов напрямую к потребителям"
|10:30 30.10.2019
|Крым
Оккупанты заявляют, что в 2020 году Северо-Крымский канал "будет "использоваться исключительно для подачи воды аграриям".
Об этом РИА Новости Крым рассказал заместитель директора Нижнегорского филиала "Крыммелиоводхоза" Андрей Спасенов.
"Планируется подавать воду от водозаборов по трубам напрямую к потребителю, не используя открытый способ подачи через Северо-Крымский канал.
Это связано с тем, что порядка 30% воды, подаваемой через СКК – это потери, за счет испарения и других факторов. При полной работе водозаборов они смогут давать порядка 200 тысяч кубометров в сутки.
Вода же, которая сбрасывается в Северо-Крымский канал, будет использоваться для нужд аграриев. Это планы на 2022 год", — рассказал Андрей Спасенов.
По его словам, такая система поможет избежать больших потерь воды при транспортировке к потребителям на востоке Крыма.
Где расположены водозаборы, которые будут заполнять водой трубы, директор Нижнегорского филиала не сообщил.
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