К выходу на биржу государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, который после трех лет проволочек наконец состоится в декабре, будут привлечены пенсионные накопления россиян.

Управляющие компании пенсионных фондов РФ интересуются возможностью купить акции Saudi Aramco на IPO, сообщил во вторник глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в кулуарах форума Future Investment Initiative в Эр-Рияде, пишет finanz.ru.

«К IPO Aramco проявил интерес ряд пенсионных фондов России», - сказал Дмитриев, не уточнив, будет ли среди них ВЭБ, управляющий накоплениями «молчунов».

Сейчас, его словам, инвесторы «ожидают окончательных параметров сделки». Помимо УК НПФ к участию в IPO готовятся российские инвестбанки, а также Российско-китайский инвестфонд.

Саудовские власти намерены провести IPO Saudi Aramco сначала на местной бирже, а затем на зарубежной площадке, разместив в общей сложности 5% акций госкомпании, пишет российское издание.

IPO Saudi Aramco, как ожидается, будет крупнейшим в истории. Сбор заявок от инвесторов стартует 4 декабря, а торги акциями компании начнутся 11 декабря, сообщил во вторник телеканал Al Arabiya. Управление рынков капитала (Capital Markets Authority, CMA) Саудовской Аравии может официально объявить о начале процедуры в воскресенье, 3 ноября.

При размещении 2% акций на первом этапе компания может привлечь 40 млрд долларов.

Saudi Aramco в 2018 году получила чистую прибыль в размере 111 млрд долларов, что делает ее самой прибыльной компанией в мире.